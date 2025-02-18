Что делать, если ваш партнер плох в постели

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, не испытывавшей оргазма с мужем уже восемь лет. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

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Автор письма рассказала, что для нее нынешний брак — второй, при этом ее 35-летний муж на момент женитьбы был девственником. Помимо этого, добавила она, длины члена мужчины даже при возбуждении недостаточно, чтобы проникнуть в нее, не говоря уже о том, чтобы обеспечить удовлетворение.

« Я п р и т в о р я ю с ь , б у д т о д о в о л ь н а , н о , п о п р а в д е г о в о р я , я н е и с п ы т ы в а л а о р г а з м а с т е х п о р , к а к м ы п о ж е н и л и с ь в о с е м ь л е т н а з а д ! » — н а п и с а л а о н а , п о п р о с и в с о в е т а .

Юзвяк предложил женщине как более опытному партнеру взять инициативу на себя, например, завести секс-игрушки, среди которых может быть фаллоимитатор желаемых размеров. При этом он предложил не критиковать размер гениталий избранника, а сказать, как было бы приятно ощущать его движения глубоко внутри.

Кроме того, коуч посоветовал женщине попросить мужа о куннилингусе и не притворяться, что ей хорошо.

« У м е н я т а к о е о щ у щ е н и е , ч т о в ы п о д ы г р ы в а е т е , ч т о б ы п о щ а д и т ь е г о ч у в с т в а , н о э т о п р о и с х о д и т з а с ч е т в а ш и х ч у в с т в . В д о л г о с р о ч н о й п е р с п е к т и в е э т о н е л у ч ш а я с т р а т е г и я , к а к о й б ы п р о д у м а н н о й о н а н и б ы л а » , — с ч и т а е т Ю з в я к .

Он порекомендовал женщине инициировать откровенный разговор с мужем и перечислить ему все, чего ей бы хотелось получить от секса.

Ранее Юзвяк дал совет девушке, пожаловавшейся на недостаток секса с новым партнером. В ответ коуч отметил, что многие парни не чрезмерно сексуально активны даже в типичном для этого молодом возрасте.