Сексолог назвала привычку, разрушающую интимную жизнь зумеров

Сексолог, психотерапевт Ли Норен назвала распространенную привычку, разрушающую интимную жизнь представителей поколения Z (зумеров). Ее слова цитирует издание Mirror.

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Норен прокомментировала результаты недавнего исследования, обнаружившего, что зумеры все чаще ищут поддержки в сети, а не у партнера.

« Л ю д и ч а с т о ч у в с т в у ю т с к у к у в о т н о ш е н и я х и в ц е л о м и с п ы т ы в а ю т с т р е с с в ж и з н и . М ы в с е и с т о щ е н ы , и з - з а ч е г о р а з у ч и л и с ь и с к а т ь и и с п ы т ы в а т ь у д о в о л ь с т в и е . В м е с т о э т о г о м ы и щ е м б ы с т р ы е р е ш е н и я и с п о с о б ы д и с с о ц и а ц и и , н а п р и м е р , п р о л и с т ы в а я р о л и к и , п р о с м а т р и в а я м е м ы и б а л у я с ь н е з д о р о в о й п и щ е й » , — о б ъ я с н и л а Н о р е н .

Сексолог подтвердила, что вместо осознанного разговора с партнером зумеры могут выбирать быстрые решения, к которым относится в том числе и стремление обсудить проблему сперва с терапевтом, а после с партнером.

Среди причин резкого исчезновения сексуального влечения Норен назвала и новое понимание близости, свойственное зумерам.

« В н е к о т о р о м с м ы с л е п о к о л е н и е Z п о - н о в о м у о п р е д е л и л о , ч т о о з н а ч а е т с е к с , т о г д а к а к р а н ь ш е с у щ е с т в о в а л и о ч е н ь с т р о г и е , о г р а н и ч и в а ю щ и е п р е д с т а в л е н и я , ч т о , н а п р и м е р , в а г и н а л ь н ы й п р о н и к а ю щ и й с е к с я в л я е т с я е д и н с т в е н н ы м в и д о м " н а с т о я щ е г о " с е к с а , а в с е о с т а л ь н о е н а з ы в а л о с ь п р е л ю д и е й » , — о т м е т и л а о н а .

Так как молодые люди часто ассоциируют секс с «чем-то более широким», чем ласки и секстинг, интима в обычном понимании у них может быть меньше.

« П о к о л е н и е Z в ы р о с л о о к р у ж е н н ы м т е х н о л о г и я м и . Э т о о з н а ч а е т , ч т о и м р е д к о б ы в а е т с к у ч н о , и в м е с т о т о г о , ч т о б ы с т р о и т ь с е к с у а л ь н ы е с в я з и , к а к л ю д и м о г л и б ы д е л а т ь э т о в п р о ш л о м , о н и м о г у т р а з в л е к а т ь с я с т е л е ф о н а м и д л я п о л у ч е н и я м г н о в е н н ы х у д о в о л ь с т в и й . У н и х е с т ь г о р а з д о б о л ь ш е д е л , ч е м п р о с т о с е к с » , — Л и Н о р е н , п с и х о т е р а п е в т , с е к с о л о г .

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, которая завела новый роман и ужаснулась интимной привычке партнера. По словам женщины, после секса она любит быстро принять душ, а ее парень — нет.