Женщины перечислили странные туалетные привычки своих мужчин

Женщины перечислили странные туалетные привычки партнеров
Женщины перечислили туалетные привычки своих партнеров, которые считают необычными или странными. Своим опытом они поделились на форуме Reddit, пишет издание Metro.
По словам одной из пользовательниц форума, ее партнер отправляется в туалет, едва почувствовав «что-то странное в животе».
«Потом он сидит там час, пока не начнется дефекация. Я же жду, пока мне действительно захочется, чтобы пойти в туалет, я думала, это нормально», — написала она.
Другую женщину партнер с аналогичными привычками высмеял за то, что она прогнала его из уборной.
«"Ты заставила меня встать ради всего 30 секунд?" Дорогой, ты торчал там 45 минут, и ничего не происходило, если уж ты меня так запросто впустил», — возмутилась она.
Третья девушка рассказала, что ее бойфренд испражняется только без одежды — для этого перед походом в туалет он полностью раздевается.
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