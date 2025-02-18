Женщины перечислили странные туалетные привычки своих мужчин

Женщины перечислили туалетные привычки своих партнеров, которые считают необычными или странными. Своим опытом они поделились на форуме Reddit, пишет издание Metro.

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По словам одной из пользовательниц форума, ее партнер отправляется в туалет, едва почувствовав «что-то странное в животе».

« П о т о м о н с и д и т т а м ч а с , п о к а н е н а ч н е т с я д е ф е к а ц и я . Я ж е ж д у , п о к а м н е д е й с т в и т е л ь н о з а х о ч е т с я , ч т о б ы п о й т и в т у а л е т , я д у м а л а , э т о н о р м а л ь н о » , — н а п и с а л а о н а .

Другую женщину партнер с аналогичными привычками высмеял за то, что она прогнала его из уборной.

« " Т ы з а с т а в и л а м е н я в с т а т ь р а д и в с е г о 3 0 с е к у н д ? " Д о р о г о й , т ы т о р ч а л т а м 4 5 м и н у т , и н и ч е г о н е п р о и с х о д и л о , е с л и у ж т ы м е н я т а к з а п р о с т о в п у с т и л » , — в о з м у т и л а с ь о н а .

Третья девушка рассказала, что ее бойфренд испражняется только без одежды — для этого перед походом в туалет он полностью раздевается.

Ранее уролог-андролог Алексей Моисеенко назвал мужчинам четыре причины мочиться сидя, а не стоя. По словам врача, мочеиспускание сидя снижает риск простатита.