Психологи выяснили, чего хотят женщины в любви и в отношениях

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Behavioral Sciences, выяснило, какие факторы в романтических отношениях влияют на психологическое благополучие женщин. Оказалось, что наибольшее значение имеют удовлетворенность отношениями, качество сексуальной жизни, эмпатия и даже наличие детей.

Исследователи проанализировали данные 415 женщин в возрасте от 23 до 45 лет, которые состояли в романтических отношениях не менее года. Им предложили заполнить онлайн-анкеты, оценивающие их общее психологическое состояние, уровень удовлетворенности отношениями, сексуальную жизнь, близость с партнером и способность к эмпатии (понимание и разделение чувств другого человека).

Ключевые выводы исследования

Главный фактор благополучия – удовлетворенность отношениями. Чем счастливее женщина в отношениях, тем лучше ее психологическое здоровье. Женщины, которые чувствовали удовлетворение в интимной жизни, в целом имели более высокий уровень психологического благополучия. Эмпатия улучшает отношения. Чем больше женщина понимает и разделяет чувства партнера, тем лучше она себя чувствует. Наличие детей связано с повышенным благополучием. Однако оно также может снижать уровень романтической близости между партнерами.

Исследование показало, что женщины с высшим образованием чаще задумывались о возможных других вариантах отношений, а женщины с низким уровнем образования склонны были больше вкладываться в свои текущие отношения.

Интересно, что страстная любовь (яркие, романтические чувства) чаще встречалась у женщин, не имеющих работы. А те, кто состоял в отношениях более пяти лет, чувствовали себя более защищенными и счастливыми.

Исследователи подчеркивают, что исследование подчеркивает важность эмоциональной близости, взаимопонимания и сексуальной удовлетворенности для психологического благополучия женщин.