Можно ли не платить за парня или девушку, если они сбежали со свидания? Да, но придётся подстраховаться заранее
Юрист Саунин: не платить за сбежавшего со свидания можно, запросив раздельные счета. Порой долгожданное свидание оборачивается совсем не романтическим вечером, а побегом одного из пары — в жизни случается всякое. В такой ситуации оставшийся и уже разочаровавшийся в людях посетитель обычно сталкивается с нетерпеливым официантом, который ждёт оплаты по счёту. Можно ли не платить за беглеца и оставить деньги только за то, что съел и выпил сам? И как подстраховаться на такой случай? «Секрет» узнал у юриста.
Как оплачивать счёт после свидания
Посещение ресторана подразумевает, что посетители «заключают» договор оказания услуг с заведением. Пускай никаких бумаг они не подписывают, здесь это и не нужно — достаточно прийти в кафе и сделать заказ. И этот договор придётся исполнять.
По общему правилу посетитель должен оплачивать только свои заказы, и другие клиенты ресторана — не его забота. Но есть нюанс.
Если один человек покинул ресторан, не оплатив свою часть, оставшийся не обязан покрывать его долю, если он не выступал как поручитель или участник совместного заказа. Однако если пара заказывала блюда совместно (например, делила общие блюда или напитки), ресторан может требовать оплаты с оставшегося, так как услуга была оказана для обоих. В этом случае может использовать это как доказательство совместного счёта и взыскать полную сумму с любого из потребителей, — Андрей Саунин, адвокат, руководитель Saunin Law Practice.
Чем грозит отказ оплачивать счёт
Если отказаться оплачивать счёт, ресторан может подать гражданский иск или даже обратиться в полицию.
Реальность привлечения к уголовной ответственности, например за мошенничество, сомнительна — придётся доказывать умысел, а в подобных историях его найти непросто.
Куда реальнее кажется привлечение к ответственности по ст. 7.27.1 КоАП «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием».
Можно нарваться на штраф в размере до пятикратной стоимости ущерба, но не менее 5000 рублей.
Как подстраховаться на случай неудачного свидания
Самый простой способ — попросить официанта оформить раздельные счета и чеки для каждого гостя.
В таком случае вы заранее зафиксируете для ресторана, что собираетесь платить только за себя.
Что делать, если партнёр сбежал со свидания
В первую очередь необходимо немедленно сообщить об этом персоналу.
Если ваш спутник исчез, уведомите администрацию. Это снимет с вас подозрения в соучастии и позволит ресторану оперативно реагировать (например, вызвать полицию). Требуйте документального оформления претензий. Если ресторан настаивает на оплате вами полной суммы, потребуйте письменное обоснование и проверьте, был ли ваш заказ оформлен отдельно, — Андрей Саунин, адвокат, руководитель Saunin Law Practice.
Если дело доходит до суда, в большинстве случаев там встают на сторону ресторана. Но если оставшийся участник свидания доказывает, что не был связан с заказом визави (например, раздельными счетами и чеками или свидетельскими показаниями), он может убедить суд в своей правоте.