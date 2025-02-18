Можно ли не платить за парня или девушку, если они сбежали со свидания

Юрист Саунин: не платить за сбежавшего со свидания можно, запросив раздельные счета. Порой долгожданное свидание оборачивается совсем не романтическим вечером, а побегом одного из пары — в жизни случается всякое. В такой ситуации оставшийся и уже разочаровавшийся в людях посетитель обычно сталкивается с нетерпеливым официантом, который ждёт оплаты по счёту. Можно ли не платить за беглеца и оставить деньги только за то, что съел и выпил сам? И как подстраховаться на такой случай? «Секрет» узнал у юриста.

Как оплачивать счёт после свидания

Посещение ресторана подразумевает, что посетители «заключают» договор оказания услуг с заведением. Пускай никаких бумаг они не подписывают, здесь это и не нужно — достаточно прийти в кафе и сделать заказ. И этот договор придётся исполнять.

По общему правилу посетитель должен оплачивать только свои заказы, и другие клиенты ресторана — не его забота. Но есть нюанс.

Е с л и о д и н ч е л о в е к п о к и н у л р е с т о р а н , н е о п л а т и в с в о ю ч а с т ь , о с т а в ш и й с я н е о б я з а н п о к р ы в а т ь е г о д о л ю , е с л и о н н е в ы с т у п а л к а к п о р у ч и т е л ь и л и у ч а с т н и к с о в м е с т н о г о з а к а з а . О д н а к о е с л и п а р а з а к а з ы в а л а б л ю д а с о в м е с т н о ( н а п р и м е р , д е л и л а о б щ и е б л ю д а и л и н а п и т к и ) , р е с т о р а н м о ж е т т р е б о в а т ь о п л а т ы с о с т а в ш е г о с я , т а к к а к у с л у г а б ы л а о к а з а н а д л я о б о и х . В э т о м с л у ч а е м о ж е т и с п о л ь з о в а т ь э т о к а к д о к а з а т е л ь с т в о с о в м е с т н о г о с ч ё т а и в з ы с к а т ь п о л н у ю с у м м у с л ю б о г о и з п о т р е б и т е л е й , — А н д р е й С а у н и н , а д в о к а т , р у к о в о д и т е л ь S a u n i n L a w P r a c t i c e .

Чем грозит отказ оплачивать счёт

Если отказаться оплачивать счёт, ресторан может подать гражданский иск или даже обратиться в полицию.

Реальность привлечения к уголовной ответственности, например за мошенничество, сомнительна — придётся доказывать умысел, а в подобных историях его найти непросто.

Куда реальнее кажется привлечение к ответственности по ст. 7.27.1 КоАП «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием».

Можно нарваться на штраф в размере до пятикратной стоимости ущерба, но не менее 5000 рублей.

Как подстраховаться на случай неудачного свидания

Самый простой способ — попросить официанта оформить раздельные счета и чеки для каждого гостя.

В таком случае вы заранее зафиксируете для ресторана, что собираетесь платить только за себя.

Что делать, если партнёр сбежал со свидания

В первую очередь необходимо немедленно сообщить об этом персоналу.

Е с л и в а ш с п у т н и к и с ч е з , у в е д о м и т е а д м и н и с т р а ц и ю . Э т о с н и м е т с в а с п о д о з р е н и я в с о у ч а с т и и и п о з в о л и т р е с т о р а н у о п е р а т и в н о р е а г и р о в а т ь ( н а п р и м е р , в ы з в а т ь п о л и ц и ю ) . Т р е б у й т е д о к у м е н т а л ь н о г о о ф о р м л е н и я п р е т е н з и й . Е с л и р е с т о р а н н а с т а и в а е т н а о п л а т е в а м и п о л н о й с у м м ы , п о т р е б у й т е п и с ь м е н н о е о б о с н о в а н и е и п р о в е р ь т е , б ы л л и в а ш з а к а з о ф о р м л е н о т д е л ь н о , — А н д р е й С а у н и н , а д в о к а т , р у к о в о д и т е л ь S a u n i n L a w P r a c t i c e .

Если дело доходит до суда, в большинстве случаев там встают на сторону ресторана. Но если оставшийся участник свидания доказывает, что не был связан с заказом визави (например, раздельными счетами и чеками или свидетельскими показаниями), он может убедить суд в своей правоте.