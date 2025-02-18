Психолог дал совет, как полюбить себя

На осознание недостатков может потребоваться немало времени.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил кандидат психологических наук Михаил Хорс.

« П о л н о й и б е з у с л о в н о й л ю б в и к л ю б о м у ч е л о в е к у , в к л ю ч а я с е б я с а м о г о , б ы т ь н е м о ж е т п о о п р е д е л е н и ю . П о т о м у ч т о п о л н о е п р и н я т и е л ю б о г о о б ъ е к т а — э т о в ы с ш а я с и л а , о н а б е с к о н е ч н а , в с е м о г у щ а . А м ы - т о н е т , м ы - т о о г р а н и ч е н ы . М ы м о ж е м с д в и г а т ь к а к п о л з у н о к э т о й л ю б в и , — в с ё б о л ь ш е и б о л ь ш е п р и н и м а я с е б я с о в р е м е н е м . Н о т р е б о в а т ь о т с е б я б е з у с л о в н о й и п о л н о й л ю б в и к с е б е , — э т о з н а ч и т , н а ч и н а т ь с е б я р у г а т ь з а т о , ч т о е ё н е т . П е р в о е , ч т о с т о и т с д е л а т ь , к о г д а м ы н а ч и н а е м в с е э т и п р а к т и к и , м е д и т а ц и и , а ф ф и р м а ц и и , р а з р е ш и т ь с е б е н е п о л н о с т ь ю л ю б и т ь с е б я . С к а ж и т е с е б е : « Д а , я ч е л о в е к . Я н е м о г у п о л ю б и т ь п о л н о с т ь ю с е б я . В э т о м н е т н и ч е г о у ж а с н о г о . Н о я м о г у , д а в а я с е б е н а э т о в р е м я , п о с т е п е н н о , в у р о в н е э т о й л ю б в и п р о д в и г а т ь с я . Д а , с о ш и б к а м и , с о т к а т а м и н а з а д , с т р у д н о с т я м и , с о с т а н о в к а м и , с к р и з и с а м и . Т а к а я ж и з н ь » .

Ранее психолог рекомендовал не помогать людям «в ущерб себе». Стоит объективно оценивать собственные возможности.