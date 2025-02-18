Психолог дал совет, как полюбить себя

Психолог дал совет не требовать «безусловной и полной любви» к себе
На осознание недостатков может потребоваться немало времени.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил кандидат психологических наук Михаил Хорс.
«Полной и безусловной любви к любому человеку, включая себя самого, быть не может по определению. Потому что полное принятие любого объекта — это высшая сила, она бесконечна, всемогуща. А мы-то нет, мы-то ограничены. Мы можем сдвигать как ползунок этой любви, — всё больше и больше принимая себя со временем. Но требовать от себя безусловной и полной любви к себе, — это значит, начинать себя ругать за то, что её нет. Первое, что стоит сделать, когда мы начинаем все эти практики, медитации, аффирмации, разрешить себе не полностью любить себя. Скажите себе: «Да, я человек. Я не могу полюбить полностью себя. В этом нет ничего ужасного. Но я могу, давая себе на это время, постепенно, в уровне этой любви продвигаться. Да, с ошибками, с откатами назад, с трудностями, с остановками, с кризисами. Такая жизнь».
Ранее психолог рекомендовал не помогать людям «в ущерб себе». Стоит объективно оценивать собственные возможности.