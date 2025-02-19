«Муж оскуфился». Священник перечислил причины развода

Общая статистика, на которую ссылается издание, говорит о том, что распадаются восемь из десяти браков. Причинами могут стать финансовые разногласия, измена или зависимость одного из супругов. Но иногда дело лишь в недопонимании, которое можно решить.

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Примеры привел священник Павел Коньков. Он отметил, что многие ищут совета в церкви, когда находятся на грани расставания.

« Н а ш а з а д а ч а – п о м о ч ь л ю д я м с о х р а н и т ь б р а к . Д а , е с л и п р и ч и н ы с е р ь ё з н ы е – н а с и л и е в с е м ь е , а л к о г о л ь н а я и л и н а р к о т и ч е с к а я з а в и с и м о с т ь , – т о з д е с ь с и т у а ц и я с о в с е м и н а я » , — у т о ч н я е т с в я щ е н н и к .

Однако иногда люди просто не хотят искать компромиссы, совместно работать над отношениями. Особенно такое, по словам Павла Конькова, типично для первых лет супружества, но иногда проблемы всплывают после того, как проходит первая яркая влюбленность.

« Н е т а к д а в н о , н а п р и м е р , у с л ы ш а л т а к у ю п р и ч и н у д л я р а с с т а в а н и я : " М о й м у ж о с к у ф и л с я " . Я с н а ч а л а д а ж е н е п о н я л , а п о т о м в с п о м н и л н о в о м о д н о е м о л о д ё ж н о е с л о в о " с к у ф " – м у ж ч и н а , к о т о р ы й н е с л е д и т з а с о б о й , н е с т р е м и т с я к п р о ф е с с и о н а л ь н о м у р а з в и т и ю , а п р е д п о ч и т а е т л е ж а т ь н а д и в а н е » , — п р и в е л п р и м е р с в я щ е н н и к .

При этом он предположил, что такие привычки были у мужчины и до свадьбы, но недостатки перекрывал романтический настрой невесты, которая не хотела видеть плохого.

По мнению Павла Конькова, решать ситуацию с разводами надо комплексно – формируя у людей понимание, что такое брак, какие ценности должны разделять супруги, чем руководствоваться в семейной жизни. Способствовать этому, отметил священник, может курс "Семьеведение", который уже введен в некоторых школах Рязанской области.

Ранее о причинах разводов говорил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Также мы публиковали свадебные фотосессии февраля.