Четыре вопроса, которые раскроют типаж вашего мужчины

При первом знакомстве порой невозможно определить, что за мужчина перед вами. Изначально он будет пытаться казаться вам лучше, чем он есть, а истинные свои качества продемонстрирует немного позднее, когда «освоится». Чтобы избежать неприятных сюрпризов и не тратить свое время «не на того» человека, предлагаем устроить ему оригинальный тест. Всего четыре вопроса, и все станет на свои места.

1. «Расскажешь о своих прошлых отношениях?»

Психолог Юлия Шилова советует задать такой вопрос как бы между делом, в ходе диалога. Если мужчина постарается «замять тему», уйти от ответа, то он, вероятно, не хочет посвящать вас в детали. И это с одной стороны, хороший знак. Вы его возможное будущее, экс-жена или партнерша — уже невозвратное прошлое.

Но с другой стороны, ваш кавалер может проигнорировать вопрос не просто так. Не исключено, что в шкафу притаилось немало склелетов, которые он припрятал, чтобы вас не травмировать. Прошлый роман мог быть разрушен по его вине, из-за измены, предательства или жестокости. Но говорить вам об этом он, конечно, не будет. Не делайте поспешных выводов, пытайтесь узнать избранника ближе, и вскоре узнаете правду.

А вот когда мужчина начинает взахлеб расписывать вам, какой «стервой» была его бывшая, примется винить ее во всех грехах, нецензурно выражаться в адрес экс-тещи и выставлять себя в выгодном свете, делайте выводы. Так себя ведут неуравновешенные себялюбы, нарциссы, не уважающие женщин. Здоровых отношений с таким типажом не построишь, а вот психику покалечить есть все шансы.

2. «Когда ты планируешь жить отдельно?»

Этот вопрос важно задать тому мужчине, который живет с мамой, несмотря на то, что давно бы пора сепарироваться. Если он возмутится и назовет вас бестактной, заявив, что не в свое дело лезете — перед вами типичный инфантил. За мамину юбку такие квалеры готовы прятаться хоть до 50 лет. При этом они вполне могут быть успешны в карьере, состоятельны и способны если не приобрести, то арендовать для себя жилье. Возможно, между родительницей и вашим потенциальным ухажером настолько тесная в психологическом плане связь, что третьим лицам там места нет. Одним словом, не для вас мама орла растила. Оставьте его, пусть спокойно ест мамину кашу по утрам и складирует в ее ванной свои грязные рубашки.

3. «Как поделим счет?»

Если свидание проходит в кафе или ресторане, невзначай, будто в шутку, уточните, кто будет платить за банкет. Взрослый и ответственный мужчина без раздумий ответит, что это его обязанность. Ну а тот, кто не планирует обзаводиться семьей и обеспечивать ее в ближайшем будущем, наверняка, предложит поделить счет. Бывает, что мужчина внимательно изучает список заказанного и оплачивает только то, что съел и выпил именно он. Поверьте, это едва ли «излечимо». Лучше расплатитесь напополам и сделайте ему ручкой.

4. «Какое твое самое теплое воспоминание о детстве?»

Для мужчины такой вопрос обычно приятен, так как вызывает приятные ностальгические флешбэки. Если он рос в благополучной семье, уважает родителей, он непременно вспомнит десятки красочных эпизодов из детства. Ну а в случае, если он внезапно выходит из диалога, стоит насторожиться. Возможно, дали о себе знать старые детские травмы. А они, как известно, всегда проявляют себя в зрелом возрасте.