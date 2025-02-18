Стало известно, какой из полов более щедрый

Психологи и экономисты из Университета Хайме I в Испании выяснили, что женщины проявляют большую финансовую щедрость, чем мужчины. Исследование проводилось с участием 1 161 добровольца, которые играли в так называемую «Игру диктатора». Работа опубликована в журнале PLOS ONE.

© Газета.Ru

В ходе эксперимента участникам выдавали по 10 евро и предлагали решить, какую часть суммы они готовы отдать анонимному второму игроку. При этом второй игрок не мог повлиять на размер пожертвования и получал только ту сумму, которую оставлял ему первый участник.

Эксперимент повторяли в 2020, 2022 и 2023 годах, а затем ученые сравнили результаты по гендерному признаку. Оказалось, что женщины в среднем отдавали на 40% больше денег, чем мужчины.

Дополнительно участники заполняли личностный опросник. Исследователи выяснили, что более щедрыми были люди с высокой степенью открытости и толерантности. Интересно, что женщины с сильными аналитическими способностями оказывались менее склонны к щедрости по сравнению с теми, у кого эти навыки были развиты слабее.

Авторы исследования отмечают, что эксперимент проходил в контролируемых условиях. Неизвестно, сохраняются ли такие различия в реальной жизни, где получатели денег могут быть знакомыми людьми или когда за действиями участников наблюдают другие.