Что чувствует мужчина, когда женщина признается в любви первой

Психолог Александр Шахов объяснил, что мужчины на самом деле чувствуют, когда женщины в отношениях берут инициативу в свои руки и первыми признаются им в любви. Спойлер: ничего хорошего.

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« П р и з н а н и е ж е н щ и н ы п е р в о й в л ю б в и с о з д а е т у м у ж ч и н ы в п е ч а т л е н и е , ч т о о н а п р е д л а г а е т с е б я и л е г к о д о с т у п н а . Л у ч ш е , к о г д а м у ж ч и н а д о б и в а е т с я л ю б в и ж е н щ и н ы , к о г д а о н п р и з н а е т с я п е р в ы м и п о к а з ы в а е т с в о ю с м е л о с т ь и р е ш и т е л ь н о с т ь . В и н о м с л у ч а е ж е н щ и н а р и с к у е т п о л у ч и т ь б о л ь , е с л и м у ж ч и н а е е н е л ю б и т в з а и м н о , н о в о с п о л ь з у е т с я е е ч у в с т в а м и » , — о т в е т и л н а в о п р о с п о д п и с ч и ц ы п с и х о л о г в з а п р е щ е н н о й с о ц с е т и .

Так что сто раз отмерь — один раз отрежь.

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