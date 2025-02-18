Психолог Александр Шахов рассказал, что чувствует мужчина, когда женщина признается в любви первой
Психолог Александр Шахов объяснил, что мужчины на самом деле чувствуют, когда женщины в отношениях берут инициативу в свои руки и первыми признаются им в любви. Спойлер: ничего хорошего.
«Признание женщины первой в любви создает у мужчины впечатление, что она предлагает себя и легко доступна. Лучше, когда мужчина добивается любви женщины, когда он признается первым и показывает свою смелость и решительность. В ином случае женщина рискует получить боль, если мужчина ее не любит взаимно, но воспользуется ее чувствами», — ответил на вопрос подписчицы психолог в запрещенной соцсети.
Так что сто раз отмерь — один раз отрежь.
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