Сколько времени нужно провести без интернета, чтобы стать счастливее

Новое рандомизированное крупное исследование, опубликованное в журнале PNAS Nexus, проведенное Нойем Кастело и его коллегами, показало, что ограничение доступа к Интернету на смартфоне делает людей счастливее и сосредоточеннее.

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В эксперименте участвовали 467 человек с iPhone, которым предложили установить приложение, блокирующее доступ в Интернет на две недели. Однако только 266 согласились, и лишь 119 участников продержались с блокировкой не менее 10 дней.

Результаты показали, что отключение Интернета сократило ежедневное экранное время с 314 до 161 минуты. Это привело к значительному улучшению психического здоровья, субъективного благополучия и способности к устойчивому вниманию.

У некоторых участников способность концентрироваться улучшилась настолько, что их внимание стало таким же, как у людей, которые на 10 лет моложе. Например, если у 40-летнего человека со временем ухудшилась способность сосредотачиваться, то после двух недель без Интернета его концентрация стала такой же, как у 30-летнего. Также отмечено улучшение симптомов депрессии, даже более значительное, чем средний эффект антидепрессантов.

Примечательно, что у группы, которая отключала Интернет в первые две недели, улучшения сохранялись даже спустя две недели после возвращения к обычному использованию смартфонов. Исследователи связывают это с увеличением времени, проведённого офлайн, снижением потребления медиа, ростом социальной связи, улучшением самоконтроля и увеличением продолжительности сна.