Что делать, если не смог повзрослеть

Психолог Анна Рязанова дала совет людям, которые не сумели повзрослеть к 50 годам. Ее рекомендации опубликовало издание «Доктор Питер».

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По мнению психолога, такие люди неосознанно притворяются «маленьким», потому что в природе детенышей не обижают. Рязанова отметила, что такому человеку нужно в первую очередь помочь осознать, что у него синдром взрослого ребенка. После этого необходимо найти причину, которая вызвала паузу в психоэмоциональном развитии.

Тем, кто подозревает у себя синдром взрослого ребенка, психолог порекомендовала порефлексировать и постараться проанализировать собственные качества в разных сферах жизни.

« Н а п р и м е р , ч е л о в е к м о ж е т б ы т ь х о р о ш и м п р о ф е с с и о н а л о м , н о в о т н о ш е н и я х с п р о т и в о п о л о ж н ы м п о л о м о н п р о с т о н а с т о я щ и й р е б е н о к » , — о б ъ я с н и л а с п е ц и а л и с т к а .

После этого, по словам Рязанской, необходимо определить свои сильные стороны и начать развивать их в семье, дружбе или рабочем коллективе. Если успешно пройти эти шаги, можно сформировать психологически зрелое восприятие действительности и взаимодействие с ней, а также получить шанс построить конструктивные отношения, заключила психолог.

Ранее психолог Александр Кононов объяснил желание держать руки в карманах. Он предложил вспомнить маленьких детей, которые засовывают руки в карманы, высоко поднимают голову, задирают подбородок, чтобы продемонстрировать превосходство.