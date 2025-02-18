Выяснилось, почему одни люди помнят свои сны, а другие нет
Исследователи из IMT Школы передовых исследований им. Лукка (Италия) выяснили, какие факторы влияют на способность людей запоминать сны. Результаты опубликованы в журнале Communicative Psychology.
Участники исследования (200 человек от 18 до 70 лет) в течение 15 дней ежедневно фиксировали свои сновидения сразу после пробуждения с помощью голосового рекордера. Важные данные о продолжительности и качестве сна собирались при помощи актиграфов — специальных устройств для мониторинга активности во время сна. Также проводились психологические тесты для оценки таких параметров, как тревожность, интерес к снам, склонность к блужданию мыслей и память.
Исследование показало, что способность помнить сны зависит не только от возраста, но и от индивидуальных черт личности, особенностей сна и когнитивных процессов. Люди с положительным отношением к снам и склонностью к размышлениям вне основных задач, значительно чаще запоминали свои сновидения. Кроме того, участники, которые проводили больше времени в поверхностной фазе сна, имели большую вероятность проснуться с воспоминаниями о сновидениях.
Особенно интересным стало выявление сезонных различий: зимой люди реже запоминали сны по сравнению с весной. Это может быть связано с изменением циркадных ритмов — внутренних биологических часов, регулирующих наш сон и бодрствование в зависимости от времени года и светового дня.
«Наши результаты показывают, что способность запоминать сны — это не случайность, а результат взаимодействия когнитивных особенностей и динамики сна», — объясняет Джулио Бернарди, ведущий исследователь
Исследователи считают, что открытие имеет важное значение для понимания психического здоровья и роли сновидений в жизни человека. Например, снижение способности запоминать сны может указывать на проблемы с циркадными ритмами или стрессовые состояния.