Почему одни люди помнят свои сны, а другие нет

Исследователи из IMT Школы передовых исследований им. Лукка (Италия) выяснили, какие факторы влияют на способность людей запоминать сны. Результаты опубликованы в журнале Communicative Psychology.

Участники исследования (200 человек от 18 до 70 лет) в течение 15 дней ежедневно фиксировали свои сновидения сразу после пробуждения с помощью голосового рекордера. Важные данные о продолжительности и качестве сна собирались при помощи актиграфов — специальных устройств для мониторинга активности во время сна. Также проводились психологические тесты для оценки таких параметров, как тревожность, интерес к снам, склонность к блужданию мыслей и память.

Исследование показало, что способность помнить сны зависит не только от возраста, но и от индивидуальных черт личности, особенностей сна и когнитивных процессов. Люди с положительным отношением к снам и склонностью к размышлениям вне основных задач, значительно чаще запоминали свои сновидения. Кроме того, участники, которые проводили больше времени в поверхностной фазе сна, имели большую вероятность проснуться с воспоминаниями о сновидениях.

Особенно интересным стало выявление сезонных различий: зимой люди реже запоминали сны по сравнению с весной. Это может быть связано с изменением циркадных ритмов — внутренних биологических часов, регулирующих наш сон и бодрствование в зависимости от времени года и светового дня.

« Н а ш и р е з у л ь т а т ы п о к а з ы в а ю т , ч т о с п о с о б н о с т ь з а п о м и н а т ь с н ы — э т о н е с л у ч а й н о с т ь , а р е з у л ь т а т в з а и м о д е й с т в и я к о г н и т и в н ы х о с о б е н н о с т е й и д и н а м и к и с н а » , — о б ъ я с н я е т Д ж у л и о Б е р н а р д и , в е д у щ и й и с с л е д о в а т е л ь

Исследователи считают, что открытие имеет важное значение для понимания психического здоровья и роли сновидений в жизни человека. Например, снижение способности запоминать сны может указывать на проблемы с циркадными ритмами или стрессовые состояния.