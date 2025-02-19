Нейробиолог рассказал, как повысить шансы на успешное свидание

Нейробиолог, специалист по языку тела Тара Сварт раскрыла способ повысить шансы на успешное свидание. Ее цитирует издание Mirror.

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Сварт порекомендовала смотреть правым глазом в левый глаз поклонника. По ее словам, младенцы в первую очередь узнают об эмоциях через зрительный контакт с матерями. Она объяснила, что, поскольку большинство людей — правши и склонны держать своих детей на левой руке, обычно их правый глаз встречается с левым глазом ребенка.

Такой взгляд может вызвать у партнера прилив гормона любви окситоцина, уверяет нейробиолог.

« К о г д а в ы с м о т р и т е н а с в о е г о р е б е н к а , в а ш п р а в ы й г л а з с м о т р и т н а е г о л е в ы й г л а з , и п о т о м , к о г д а с и г н а л п о з р и т е л ь н о м у н е р в у и д е т в м о з г , о н в л и я е т н а м и н д а л е в и д н о е т е л о , о т к у д а и с х о д я т э м о ц и и . Э т о с о з д а е т п е т л ю э м о ц и о н а л ь н о г о р е з о н а н с а , в а ж н о й д л я с в я з и м а т е р и и р е б е н к а , т а к ч т о к о н т а к т п р а в о г о г л а з а с л е в ы м г л а з о м я в л я е т с я н а и б о л е е н а д е ж н ы м з р и т е л ь н ы м к о н т а к т о м с ч е л о в е к о м » , — р а с с к а з а л а С в а р т .

Также она упомянула другие способствующие успешному свиданию и установлению дружеского контакта методы языка тела — рукопожатия, объятия и поцелуи в щеку.

Ранее психотерапевт Джефф Гюнтер назвал главные признаки тупиковых отношений. Первым признаком тупиковых отношений он назвал споры об активности и лайках в социальных сетях, в том числе о лайках бывшим партнерам.