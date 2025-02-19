Нейробиолог раскрыла способ повысить шансы на успешное свидание

Нейробиолог, специалист по языку тела Тара Сварт раскрыла способ повысить шансы на успешное свидание. Ее цитирует издание Mirror.

Нейробиолог рассказал, как повысить шансы на успешное свидание
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Сварт порекомендовала смотреть правым глазом в левый глаз поклонника. По ее словам, младенцы в первую очередь узнают об эмоциях через зрительный контакт с матерями. Она объяснила, что, поскольку большинство людей — правши и склонны держать своих детей на левой руке, обычно их правый глаз встречается с левым глазом ребенка.

Такой взгляд может вызвать у партнера прилив гормона любви окситоцина, уверяет нейробиолог.

«Когда вы смотрите на своего ребенка, ваш правый глаз смотрит на его левый глаз, и потом, когда сигнал по зрительному нерву идет в мозг, он влияет на миндалевидное тело, откуда исходят эмоции. Это создает петлю эмоционального резонанса, важной для связи матери и ребенка, так что контакт правого глаза с левым глазом является наиболее надежным зрительным контактом с человеком», рассказала Сварт.

Также она упомянула другие способствующие успешному свиданию и установлению дружеского контакта методы языка тела — рукопожатия, объятия и поцелуи в щеку.

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