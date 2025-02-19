Маскированная депрессия: почему расстройство часто путают с физическими заболеваниями
Депрессия в массовом сознании зачастую ассоциируется исключительно с подавленным настроением, апатией и эмоциональной нестабильностью. Однако существуют ее формы, которые практически не затрагивают эмоциональный фон напрямую, но проявляются через физические симптомы. Психиатр, эксперт платформы «Твой Док» Кристина Мещерякова в беседе с «Рамблером» рассказала об этом феномене подробнее.
Такая депрессия называется маскированной (или соматизированной). Человек месяцами, а иногда и годами, ходит по врачам, проходит бесконечные обследования, но все анализы в норме. Врачи не находят органических причин боли, нарушений в работе органов или хронической усталости. Между тем симптомы не исчезают, а состояние ухудшается.
«Маскированная депрессия — это не просто "плохое настроение, которое прячется за соматикой". Это сложное нейробиологическое состояние, в котором организм запоминает физические реакции на стресс и закрепляет их как шаблон. В результате даже небольшие раздражители могут вызывать тяжелые телесные симптомы», — объясняет эксперт.
Как депрессия «маскируется» под соматические болезни
Когда мозг переживает продолжительное эмоциональное напряжение, оно трансформируется в телесные проявления. Это связано с работой вегетативной нервной системы, которая регулирует функции внутренних органов. Зачастую пациент действительно испытывает физическую боль, нарушения сна, проблемы с дыханием или пищеварением, но корень проблемы не в теле, а в психике.
«Такие пациенты становятся постоянными посетителями врачебных кабинетов. Они проверяют сердце, желудок, суставы, иммунную систему, но врачи не находят патологий. Некоторые в итоге уходят в ипохондрию, фиксируясь на своем состоянии, что только усиливает симптомы», — отмечает Мещерякова.
Какие симптомы чаще всего сигнализируют не о болезни тела, а о скрытой депрессии?
1. Постоянная усталость, ощущение истощения
Это не просто утомление после тяжелого дня, а хроническая слабость, которая не проходит даже после сна и отдыха. Человек просыпается с ощущением, что вообще не спал. Любая физическая нагрузка вызывает усталость, даже если раньше она переносилась легко. Появляется ощущение «разбитости» без видимых причин.
2. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта
Депрессия может проявляться через расстройства пищеварения, которые врачи называют функциональными. Они не связаны с заболеваниями желудка или кишечника, но значительно ухудшают качество жизни.
- синдром раздраженного кишечника: запоры, диарея, вздутие, боли в животе без органической причины.
- дискинезия желчевыводящих путей: неприятные ощущения в правом подреберье, чувство тяжести после еды.
- тошнота, потеря аппетита или наоборот — постоянное желание есть.
«Пациент уверен, что у него гастрит, холецистит или язва, но гастроэнтерологи разводят руками — анализы чистые. В такой ситуации стоит задуматься о психосоматике», — поясняет психиатр.
3. Боли в теле: суставы, мышцы, спина
Некоторые формы депрессии проявляются хроническими болями, которые не имеют четкой причины. Это связано с повышенной активностью стрессовых гормонов (кортизола, адреналина), которые вызывают спазмы и напряжение в теле.
- боль в спине, особенно в области шеи и поясницы,
- чувство напряженности в мышцах, которое не проходит после массажа,
- ломота в суставах без воспалительных изменений.
4. «Сердечные» симптомы: боли в груди, тахикардия
Часто пациенты с маскированной депрессией попадают в кабинеты кардиологов, так как испытывают учащенное сердцебиение, боли в области груди, скачки давления. У них могут появиться ощущение «кома в груди», затрудненное дыхание, покалывание в области сердца, которое не связано с нагрузками. Кроме того, ускоряется или становится нерегулярным пульс.
«Такие пациенты могут пройти десятки кардиологических обследований, но сердце оказывается здоровым. Врачи называют это "кардионеврозом", но на самом деле причина — в депрессивном состоянии, которое проявляется через вегетативную нервную систему», — подчеркивает специалист.
5. Нарушения сна
Сон – один из первых процессов, который страдает при депрессии. Появляются трудности с засыпанием, и пациент начинает постоянно ворочаться в постели. Сон становится поверхностным, и даже после долгого сна не проходит ощущение усталости даже после долгого сна. Если бессонница или нарушение сна сохраняются в течение нескольких недель без видимой причины, стоит обратить внимание на психоэмоциональное состояние.
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Когда депрессия и соматика идут вместе
Важно понимать, что маскированная депрессия не исключает реальных физических заболеваний.
«Иногда депрессия и соматические патологии существуют параллельно: например, астма, дерматиты, хронические боли могут обостряться на фоне депрессивного состояния. В таких случаях важно лечить не только тело, но и психику», — отмечает Мещерякова.
Некоторые состояния, которые могут сочетаться с депрессией:
- аллергические реакции, дерматиты,
- гипертония, нестабильное давление,
- заболевания ЖКТ, обострения язвы, гастрита,
- хронические воспалительные процессы, которые не проходят.
Как лечат маскированную депрессию?
Если у пациента выявляют депрессию, которая проявляется через физические симптомы, терапия включает медикаментозное лечение и психотерапию. Обычно специалисты назначают:
- антидепрессанты, которые нормализуют работу нервной системы,
- психотерапию, направленную на выявление скрытых стрессовых факторов,
- обучение методам управления стрессом, включающие телесно-ориентированные практики.
«Главное — понять, что симптомы реальны, человек действительно испытывает боль, но причина — не в теле, а в психике. Осознание этого — первый шаг к выздоровлению», — резюмирует эксперт.
Депрессия может имитировать десятки заболеваний, но ее можно и нужно лечить. Если врачи не находят причину физических симптомов, стоит обратить внимание на эмоциональное состояние. В этом случае обращение к специалисту поможет быстрее поставить диагноз и вернуть качество жизни.
Подводя итог, маскированная депрессия — это не просто «усталость» или «накручивание себя», а реальное психосоматическое расстройство, которое может проявляться через боли в теле, нарушения сна, проблемы с пищеварением и сердечно-сосудистой системой.
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