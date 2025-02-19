Женщина начала испытывать отвращение к сексу и обратилась за советом

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет девушке, которая начала испытывать отвращение к сексу со злоупотребляющим алкоголем партнером. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

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По словам автора письма, в последнее время ее партнер пьет намного больше, чем обычно.

« К о г д а о н п ь е т , т о с т а н о в и т с я н е р я ш л и в ы м , в о з м у щ е н н ы м , б е с с в я з н ы м и с т р а н н ы м . О н к а к б у д т о п р е в р а щ а е т с я в з о м б и — о н в с е е щ е з д е с ь , н о в е д е т е г о ч т о - т о д р у г о е . Е г о д ы х а н и е и т е л о т а к ж е у ж а с н о п а х н у т . М н е э т о д е й с т в и т е л ь н о н е н р а в и т с я » , — н а п и с а л а о н а .

При этом партнер никогда не применяет к девушке насилие, но ей хватает и запаха алкоголя, чтобы надолго потерять сексуальное влечение к нему. Она спросила совета, как можно поговорить с партнером об этой проблеме.

« Н а в а ш е м м е с т е я б ы с п е р в а с п р о с и л , о с о з н а е т л и о н , к а к в е д е т с е б я , к о г д а п ь я н . В о з м о ж н о , о н и п о н я т и я н е и м е е т . Е г о з а щ и т а , с к о р е е в с е г о , у с и л и т с я , е с л и с к а з а т ь е м у : " Т ы с т а н о в и ш ь с я н е р я ш л и в ы м , в о з м у щ е н н ы м , б е с с в я з н ы м и с т р а н н ы м . К а к б у д т о т ы п р е в р а щ а е ш ь с я в з о м б и " . П р е д о с т а в ь т е е м у п р и м е р ы е г о п о в е д е н и я и о б ъ я с н и т е , п о ч е м у о н и з а д е в а ю т в а с » , — п о р е к о м е н д о в а л Ю з в я к .

Коуч также посоветовал девушке разобраться в собственных чувствах, стоящих за неприязнью. Разговор, предупредил он, может состояться не с первой попытки.

« В к о н е ч н о м и т о г е в а м , в о з м о ж н о , п р и д е т с я п о й т и н а к о м п р о м и с с : к о г д а о н м н о г о п ь е т , м о ж е т н е р а с с ч и т ы в а т ь н а с е к с в т е ч е н и е н е с к о л ь к и х д н е й , — с ч и т а е т Ю з в я к . — Е с л и у н е г о в о о б щ е н е т н и к а к о й п о з и ц и и п о п о в о д у с в о е г о и з м е н е н н о г о с о с т о я н и я и о н ч у в с т в у е т , ч т о н е т с м ы с л а н а д э т и м р а б о т а т ь , е с л и о н н е с п о с о б е н у в и д е т ь в е щ и с в а ш е й т о ч к и з р е н и я , ч т о ж , с э т и м в а м п р и д е т с я и м е т ь д е л о . В ы н е м о ж е т е з а с т а в и т ь к о г о - т о о б р а т и т ь с я з а п о м о щ ь ю , н о т а к ж е н е о б я з а н ы о с т а в а т ь с я с т е м , к т о р а с к р ы л с т о р о н у с е б я , к о т о р у ю в ы н а х о д и т е о т т а л к и в а ю щ е й » .

Ранее Юзвяк дал совет женщине, не испытывавшей оргазма с мужем уже восемь лет. Коуч предложил женщине как более опытному партнеру взять инициативу на себя, например, завести секс-игрушки, среди которых может быть фаллоимитатор желаемых размеров.