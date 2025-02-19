Ученые ответили, как сделать текст «напряженным»

Вы когда-нибудь замечали, что текст типа «Нужно поговорить сегодня» кажется нормальным, а «Нужно поговорить. Сегодня.» выглядит как что-то срочное или тревожное? Исследование, проведенное в Бингемтонском университете, показывает, что добавление точек после каждого слова или отправка каждого слова в отдельном сообщении делает текст более «напряженным».

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Психолог Селия Клин и ее команда изучили, как люди интерпретируют эти стили написания сообщений. Они обнаружили, что лишние знаки препинания или разбивка слов на отдельные сообщения заставляют читателей чувствовать, что отправитель более эмоционален, часто расстроен или испытывает отвращение.

В текстовых сообщениях отсутствуют интонации и жесты, которые мы используем в речи, поэтому люди используют «текстовые стили» — например, лишние знаки препинания или опечатки — для придания смысла. Исследование Клина предполагает, что читатели распознают эти стили как намеренные и понимают их как добавление эмоций, подобно драматической паузе в речи.

Исследование было сосредоточено на негативных эмоциях, но Клин считает, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, как эти стили текста работают в различных ситуациях, например, в позитивных сообщениях.