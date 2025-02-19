Психолог ответил, почему развод Григория Костюка был неизбежен

В 2025 году стали известны подробности личной жизни сына Надежды Кадышевой. Как выяснилось, Григорий Костюк дважды был женат, но развелся, а также угодил в скандал с лишением родительских прав. Его экс-супруга утверждает, что мужчина не общается с сыном и не принимает участия в воспитании. Психолог Станислав Самбурский считает, что громкий развод является «закономерным итогом» для сына певицы.

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« Г р и г о р и й К о с т ю к н е б ы л ж е л а н н ы м р е б е н к о м . И з в е с т н о , ч т о Кадышева думала прервать беременность и даже подготовилась к госпитализации. Мысли об аборте — это серьёзный стресс для женщины, и кортизол в этот момент в организме вырабатывается бешено. Кортизол может вызвать преждевременные роды и, хотя это не до конца изучено, поведенческие проблемы у ребенка в будущем. Дети звезд непрерывно купаются во внимании. Даже если они осознают, что это брызги обожания их известных родителей, не могут этому противостоять и почти всегда у детей формируются нарциссические черты. Анализируя поведение Григория, можно заметить, что он чрезмерно сосредоточен на себе и испытывает постоянную потребность в восхищении. Концертный директор Сергей Лавров в интервью отмечал, что Григорий с юности "влюблен в себя". Таким людям сложно строить глубокие эмоциональные связи, поэтому два развода со скандалом — закономерный итог», — высказался психолог.

У занятых родителей, которые не могли уделять время семье, часто вырастают дети с комплексом неполноценности. Они компенсируют его через демонстрацию своей неповторимости и значимости, тем самым усиливая нарциссические черты и возвышая себя над другими.

По словам психолога, лишение родительских прав на первого ребенка и судебные разбирательства по поводу алиментов на второго — это яркий показатель эмоциональной незрелости. Григорий демонстрирует неумение и нежелание брать на себя ответственность, оставаясь в позиции «вечного ребенка».