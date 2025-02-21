С чего начать, если вы хотите обратиться к психологу

Мне кажется, со мной что-то не так. Что делать?

© Lenta.ru

У всех бывают моменты, когда опускаются руки. Настроение непоправимо портится, становится сложно выполнять привычные дела, начинают накатывать тревога или тоска. Плохое настроение может быть как беспричинным, так и вызванным какими-либо проблемами: на работе, в общении с близкими.

Иногда нам кажется, что мы легко справимся с проблемой сами. Стоит только отвлечься или подождать -- и «само пройдет», думаем мы. И правда, иногда хандра, «нервы» или другие проблемы исчезают сами собой. Бывают и ситуации, когда вернуться в нормальное состояние помогают новые хобби, знакомства или занятия спортом.

Но иногда наладить жизнь не помогает ничего. Сколько ни старайся, настроения все нет. Это говорит о том, что пришло время обратиться к специалисту — психологу или психотерапевту. Популярность психотерапии у россиян растет — в 2023 году они обращались за помощью на 60 процентов чаще, чем в 2022-м. И дело не в том, что жизнь ухудшилась. Люди стали внимательнее относиться к своему ментальному здоровью.

Какие признаки указывают на то, что пора к специалисту?

На это может указывать любой дискомфорт — чрезмерная или, наоборот, слишком скудная эмоциональность, неудачи в попытке построить отношения. Иногда к специалистам обращаются и с более глобальными проблемами, например, поиском своего места в жизни.

Эксперты выделяют несколько причин, которые красноречиво говорят о том, что пора к специалисту. Так, побыстрее оказаться в кабинете психолога желательно, если вы испытываете трудность контроля над собственными эмоциями.

Разумеется, обратиться к специалисту нужно, если вам стало тяжело налаживать общение с окружающими. Возможно, вы столкнулись со сложностями в браке или у вас появились проблемы в общении с родителями — специалист поможет разобраться в причине конфликта и наладить коммуникацию. Отдельной проблемой, требующей внимания, считается психологическая зависимость от партнера. Ее симптомами могут быть проблемы с личными границами, фантазии, что человек способен изменить партнера, стремление его контролировать, либо низкая самооценка и игнорирование собственных потребностей.

Обратиться к специалисту желательно, если вас начали преследовать навязчивые мысли — например, когда кажется, что скоро должно непременно произойти что-то плохое. Иногда психологические проблемы проявляются на физическом уровне. Это бывает, когда у нас начинает что-то болеть, при этом медицинских причин для плохого самочувствия нет. Такой эффект называется психосоматикой и является еще одним поводом для вмешательства специалиста.

Я боюсь, что надо мной начнут смеяться, если я пойду к психологу. Что делать?

Для начала разобраться, что именно вызывает страх. Причин переживать перед походом к специалисту может быть множество, считает психолог Илона Михайлина. Например, боязнь, что окружающие сочтут нас слишком слабыми, или ощущение, что мы выглядим в глазах друзей неудачниками, которые не в состоянии самостоятельно справиться с проблемой.

Бывает, что клиенты испытывают тревогу перед самим сеансом. Некоторые опасаются, что им будет нечего сказать психологу, либо, что тот будет «лезть в душу» или вовсе откажется продолжить сеанс. Кто-то переживает, что потеряет над собой контроль и начнет плакать без остановки. Существуют и другие страхи — например, зря потратить деньги и не добиться никакого результата.

Конечно, все эти переживания возникают не на пустом месте, у всех есть основания. Психолог Илона Михайлина дает советы, что делать в сложившейся ситуации. Например, нужно понимать, что хороший специалист ни в коем случае не будет смеяться над клиентом. Также важно знать, что на занятия психотерапией приходят с историями, которые вы бы не стали рассказывать даже самым близким родственникам, — и это нормально. Психолог никогда не расскажет о ваших переживаниях кому бы то ни было. Он будет тактичным и заботливым.

Если вы боитесь выглядеть слабыми в глазах окружающих, важно признаться себе в том, что сами вы не справляетесь. Поэтому к психологу все же придется пойти, и этот шаг окажется очень важным и будет характеризовать вас как человека, который честен перед собой и заботится о себе. Так и ведут себя по-настоящему сильные люди, не правда ли? Помните также, что сильная тревога присутствует только перед первыми походами к специалисту.

Какие бывают психологи?

Психологи специализируются в различных направлениях психологии, объясняет клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт Екатерина Семенова. Каждый клиент может найти психолога по своему вкусу. Например, аналитическая терапия по Юнгу скорее подойдет тем, кто часто использует в жизни образы и метафоры и уделяет внимание символам. Людям с художественным типом мышления будет интересно заняться арт-терапией — это направление, которое прорабатывает проблемы через творчество, например, рисование или танец.

Тех, кто не может «отпустить» прошлое, заинтересует работа с гештальт-терапевтом. Специалисты этого направления работают с незаконченными ситуациями, восстанавливая психологический баланс. Основанный австрийским психиатром Зигмундом Фрейдом психоанализ поможет исследовать свое бессознательное, докапываясь таким образом до сути проблем.

Может, мне нужен психиатр? А в чем разница между психологом, психотерапевтом и психиатром?

Главным образом эти специалисты отличаются тем, что у психолога есть гуманитарное образование, психотерапевт и психиатр же имеют медицинское. Психолог занимается консультацией, помогая клиенту осознать, прожить эмоции, скорректировать суждения и укрепить самосознание человека для того, чтобы справиться с проблемой.

Психотерапевт — это специалист с высшим медицинским образованием, который прошел дополнительную переподготовку и может использовать методики психотерапии. Этот врач диагностирует психические расстройства и назначает медикаментозное лечение. Такие специалисты работают с депрессиями, тревожными расстройствами, стрессовыми расстройствами, синдромом навязчивых состояний (ОКР) и расстройствами пищевого поведения. Психотерапевт при этом может проводить консультации, во время которых будет прорабатывать с клиентом его проблемы.

Психиатр является самым серьезным из вышеперечисленных специалистов. Это врач с высшим медицинским образованием в области психиатрии. Он работает как с нетяжелыми психическими расстройствами, так и с более серьезными случаями расстройства поведения — например, с алкогольными и наркотическими зависимостями, глубокой депрессией или шизофренией. Обычно психиатры не занимаются разговорами, а только выписывают препараты.

К психологу скорее следует пойти с проблемами личного характера и неудовлетворенностью качеством жизни, к психотерапевту или психиатру — с подозрением на психические расстройства (в том числе легкие). О том, нужен ли вам психиатр или психотерапевт, может сказать сам психолог. Он посоветует обратиться к этому специалисту, если сочтет нужным.

Где искать психолога?

Найти специалиста проще всего через онлайн-сервисы. В настоящее время в России работают множество таких площадок — Ясно, Мета, Alter, Zigmund.online. Вам не придется искать психолога самостоятельно — сотрудники этих площадок сами подберут его для вас. Площадки предоставляют консультации онлайн — получается дешевле, чем поход в кабинет специалиста. К тому же вы можете проходить сеансы, находясь в любой точке планеты.

Если вам хочется лично подобрать психолога, зайдите на docdoc.ru. Это сервис для записи к врачам в клинику. Портал b17.ru является самой большой базой данных с анкетами практикующих психотерапевтов. На сайте также есть форум, где люди делятся проблемами и получают поддержку практикующих специалистов.

Некоторые предпочитают искать специалиста через сайт profi.ru. Психологи также «обитают» в социальных сетях — там они ведут профессиональные блоги и рассказывают о своей работе. Блог поможет заранее составить мнение о специалисте и решить, подходит ли он вам.

Выбирать психолога желательно, ориентируясь на опыт работы, образование или отзывы. Есть и другой путь. Илона Михайлина советует составить впечатление, ориентируясь на его фотографию и личное ощущение. «Даже если вам порекомендовали отличного специалиста, а он вам неприятен, есть некое отторжение, то лучше такого не выбирать, работа пойдет "со скрипом"», — объясняет Михайлина.

Специалист должен постоянно обучаться и сам иметь личного терапевта. Еще важно, чтобы он принимал участие в супервизиях. Там психолог анонимно разбирает дела своих клиентов с другим, более опытным терапевтом. Это помогает грамотно построить стратегию работы. Еще один своеобразный знак качества — членство в профессиональных сообществах. Чтобы вступить туда, психотерапевт должен подтвердить свое образование, а иногда даже сдать экзамен.

Как правильно выбрать психолога?

Эксперты Сберегаем вместе советуют подойти к выбору специалиста серьезно. У психолога должно быть высшее образование, а также наличие специализации (например, семейные отношения, зависимости или панические атаки).

Боюсь, что мне не хватит денег на психотерапию. Существуют ли бесплатные психологи?

Да, существуют. Недавно в Москве открылись Центры ментального здоровья, где жителям столицы оказывают психологическую помощь. Специалисты центра помогут избавиться от панических атак, депрессии, навязчивых мыслей, тревоги, решить проблемы личного характера.

Кроме того, жители России могут обратиться в экстренную психологическую службу в МЧС. Специалисты центра проводят консультации по телефону +7 495 989-50-50. В России также работают службы Антикризисного консультационного психологического центра «Я — актив». Помощь женщинам оказывает центр «Ярославна». Бесплатные консультации проводят выпускники Института практической психологии и психоанализа. А еще экстренную помощь можно получить на горячей линии проекта «Без паники» от Международного института психологии и психотерапии.

Я записался к психологу и очень переживаю. Как быть?

Главное, помнить, что немного переживать перед первым сеансом — это нормально. Напомните себе о том, что первая консультация — это просто «проба», советует психолог Татьяна Ребеко. Вы просто знакомитесь, чтобы понять, захотите ли вернуться снова.

Важно также помнить, что кабинет психолога — место, где вы можете позволить себе говорить о чем угодно. С другой стороны, никто не вправе заставить вас говорить о том, о чем вы не хотите, напоминают эксперты портала b17.ru. Более того, вы имеете полное право прийти на сеанс и даже не знать, с какой конкретно целью. Тогда так и скажите психологу: «Я чувствую, что со мной что-то не так, но не знаю, что именно».

Профессиональный специалист обязательно найдет подходящий вопрос, чтобы разобраться, что на самом деле вас беспокоит.

Кстати, о вопросах. Зачастую на первом сеансе именно психолог будет делать первые шаги к общению. Скорее всего, он попросит вас немного рассказать о себе, чтобы понять вас лучше. Некоторые специалисты просят рассказать о прошлом или раннем детстве. Также специалист может спросить, что вы хотите получить от психотерапии.

Я нашел психолога, но стало только хуже. Что делать?

Важно помнить, что это абсолютно нормально — от психотерапии не стоит ждать «волшебной таблетки». Хуже после сеансов становится довольно часто.

Эксперты b17.ru приводят следующие примеры таких плохих состояний:

усиление душевной боли;

обострение психосоматики (резкие позывы в туалет, жажда, сыпь, изменение температуры тела);

ощущение тупика и невозможности его преодолеть;

понимание, что вы «достигли дна»;

эмоциональная пустота.

Эксперты смотрят на такие симптомы довольно позитивно и уверяют, что на самом деле они являются сигналом: процесс работы над собой идет, вы на пути к облегчению. Главное — не отчаиваться и продолжить терапию, не заглушать в себе негативные эмоции. Тогда через некоторое время наступит облегчение.

Я уже обращался к психологу — и это не помогло. Что делать?

Тут есть несколько вариантов ответов. Возможно, вы попали к специалисту, который вам просто не подходит. Вы не смогли наладить с ним контакт, поэтому работа не пошла. Не расстраивайтесь и поищите другого — возможно, достигнуть результата удастся с ним.

Психоаналитический терапевт Александра Кравченко отмечает, что ни один из по-настоящему профессиональных специалистов не в состоянии гарантировать успех на сто процентов. Кстати, поэтому важно остерегаться психологов, которые обещают решить ваши проблемы за одну сессию.

Бывает и так, что сам клиент ставит задачу, которую просто невозможно решить. Также зачастую сеансы не помогают прийти к поставленной цели, но решают множество промежуточных задач, — это тоже хорошо. Важно помнить, что психолог — это не хирург, способный забраться в душу и «вырезать» то, что болит, напоминает специалист.

Иногда препятствием на пути к достижению цели является сам клиент. Если он сопротивляется изменениям, не хочет работать над собой и отказывается быть честным со специалистом, работа будет идти с трудом. Однако такие состояния абсолютно нормальны и означают, что для начала нужно поработать с сопротивлением, отмечает Кравченко. Препятствием может быть и сам терапевт, который не смог правильно разглядеть и понять проблему клиента. Это тоже нормально. Главное, не отчаиваться и продолжать поиски — тогда вы обязательно найдете «своего» специалиста. А затем о обретете душевное спокойствие.