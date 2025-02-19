Экономист заявил, кого необходимо перевоспитать

Они привыкли к виртуальной реальности.

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Молодых людей необходимо «перевоспитывать». Такое мнение директор Центра исследований социальной экономики выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Есть проблема поколения компьютерных игр. Тех людей, которые сейчас выходят на рынок труда. Считается, что главная причина такого поведения — это соцсети и компьютерные игры. Потому что соцсети и компьютерные игры отличаются от реальной жизни. Соцсети меняют шаблоны общения и привычки общения, а компьютерные игры — это некая альтернативная реальность, которая сильно отличается от реальности обычной. И люди, которые много потратили времени на сети и на игры, они малопригодны к деловому общению на рабочем месте. Поэтому этих людей надо переучивать. Я бы не стал говорить, что эти люди бесполезны для рынка труда. Нет, это не так. Но их надо перевоспитывать, и через какое-то время произойдёт отсев. Те люди, которые справятся с переходом к нормальной практике делового общения, — у тех есть шансы. Те, которые так и останутся "снежинками", — будут сидеть на шее у родителей до 50 лет».

Ранее в Финансовом университете сообщили о молодёжной тенденции «исчезать» после трудоустройства. У молодых людей большой выбор вакансий, а представления о зарплате расходятся с «жёсткой реальностью». Чтобы избежать подобных «эксцессов», работодателям следует тщательнее проводить собеседования с кандидатами и говорить им «правду». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.