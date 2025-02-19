Новая тенденция: почему мужчины идут работать в бьюти сферу

Быть мастером по маникюру, массажистом и косметологом — не стыдно, решили российские мужчины и массово начали переучиваться на работников бьюти-сферы. Сегодня нередко можно увидеть брутальных мачо, старательно обрабатывающих женские пяточки и красящих клиенткам ногти. Все перевернулось с ног на голову, и теперь сильный пол охотно и без тени стеснения осваивает женские профессии, и преуспевает в них не реже, чем дамы.

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Руководитель HR агентства по подбору и развитию персонала, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и кадрам Гарри Мурадян в беседе с WomanHit выразил уверенность, что тенденция довольно перспективна и в современном обществе не должна вызывать осуждения и непонимания.

Долой стереотипы

Мужчины имеют полное право не только расширять спектр своих навыков и умений и зарабатывать на этом неплохие деньги, но и следить за собственной внешностью. Они стали регулярно делать маникюр, посещать косметологов и парикмахеров-колористов и не считают это зазорным.

«Наблюдается смена гендерных стереотипов. Современное общество становится более открытым к разнообразию профессий, и мужчины все чаще стремятся реализовать себя в традиционно "женских" сферах. Это также связано с изменением восприятия мужской красоты и ухода за собой», — поясняет эксперт.

Спрос на красоту бешено растет

Еще несколько лет назад было не принято тратиться на уход за собой. Дамы делали маникюр самостоятельно, волосы красили тоже дома, а об уколах красоты, которые спасают от морщин, и вовсе ничего не слышали. Но теперь перемены на лицо. Женщины в большинстве своем выглядят как с обложки модных журналов, а все потому, что регулярно посещают бьюти-процедуры. Они лучше на еде и развлечениях сэкономят, чем на себе. Да и мужчины вошли во вкус и уже не представляют жизни без массажей, педикюра и барбера. Логично, что и спрос на профи-мастеров значительно вырос. Даже новички умудряются быстро наработать базу клиентов и начать хорошо зарабатывать. При этом многие имеют основное место работы, а «ногти пилят» по вечерам или выходным.

«Растущий спрос на услуги в этой области создает привлекательные финансовые возможности. Согласно исследованиям, доходы в бьюти-индустрии могут значительно превышать средние по рынку», — говорит Мурадян.

Заработок бьюти-мастеров сегодня гораздо выше, чем у офисных сотрудников. Так почему мужчины должны упускать шанс попробовать себя в новой сфере? Возможно, клиенткам поначалу будет непривычно доверять свои волосы, пальчики и лица сильным мужским рукам, но это дело привычки. Сильный пол давно перестал считаться «неотесанным» и неаккуратным. Мужчины зачастую более кропотливо относятся ко всему, что делают, умеют получать эстетическое наслаждение от проделанной работы. А еще они знатоки эффектных комплиментов. Ни одна женщина-мастер не сумеет одарить клиентку такими приятными словами, как это сделает ее коллега противоположного пола.