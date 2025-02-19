Синдром навязчивых состояний (ОКР): как с ним справиться

Мысль, случайно промелькнувшая в сознании, уходит так же быстро, как появилась. Но что, если она начинает возвращаться снова и снова, и избавиться от нее можно только через повторяющиеся действия, которые при этом кажутся нелогичными? Гусева Татьяна, практикующий семейный психолог и регрессолог, писательница, в беседе с «‎Рамблером» рассказала о синдроме навязчивых состояний (ОКР) и о том, как с ним справиться.

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Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) – психическое состояние, при котором человек страдает от неконтролируемых мыслей (обсессий) и вынужденных ритуалов (компульсий), которые помогают ему справляться с тревогой. По данным ВОЗ, от одного до трех процентов населения планеты страдают ОКР в той или иной степени. Первые симптомы часто появляются в подростковом возрасте, но без лечения могут сохраняться десятилетиями.

Как проявляется ОКР?

Обсессии – это навязчивые тревожные мысли, которые человек не может игнорировать. Они могут быть связаны с страхом загрязнения, болезней, смерти, потерей контроля над собой или окружающими, а также с необходимостью поддерживать порядок, симметрию, точность.

Компульсии – это ритуальные действия, которые человек вынужден выполнять, чтобы снизить тревожность. Это могут быть многократное мытье рук, проверка дверных замков, повторяющиеся подсчеты, расстановка предметов в строгом порядке, повторение одних и тех же фраз.

«Обсессии сами по себе не опасны, но они создают внутреннее напряжение, от которого человек стремится избавиться с помощью компульсий. Однако это работает как замкнутый круг: ритуал временно снижает тревогу, но в долгосрочной перспективе только усиливает зависимость от него», — объясняет Гусева.

Почему развивается ОКР?

Точных причин возникновения синдрома пока нет, но специалисты выделяют несколько факторов, способствующих его развитию:

Генетика. ОКР чаще встречается у людей, в семье которых были случаи тревожных расстройств.

ОКР чаще встречается у людей, в семье которых были случаи тревожных расстройств. Особенности мозга. Нарушения в работе лобных долей и базальных ганглиев могут приводить к трудностям в фильтрации мыслей, из-за чего навязчивые идеи застревают в сознании.

Нарушения в работе лобных долей и базальных ганглиев могут приводить к трудностям в фильтрации мыслей, из-за чего навязчивые идеи застревают в сознании. Гормональные изменения. Скачки серотонина и дофамина могут делать человека более подверженным тревожным состояниям.

Скачки серотонина и дофамина могут делать человека более подверженным тревожным состояниям. Травматический опыт. Потеря близкого, насилие, пережитая катастрофа могут спровоцировать ОКР или усилить его проявления.

Потеря близкого, насилие, пережитая катастрофа могут спровоцировать ОКР или усилить его проявления. Воспитание. Дети, выросшие в семьях с гиперконтролем или постоянной тревожностью, могут бессознательно перенимать склонность к обсессиям и компульсиям.

«ОКР часто развивается у людей, которые склонны к перфекционизму и контролю. Они не могут оставить что-то "‎как есть"‎ и испытывают постоянное беспокойство, если не следуют своим внутренним правилам», – отмечает семейный психолог.

Где проходит граница между ОКР и обычными тревогами?

Многие люди иногда возвращаются домой, чтобы проверить, закрыли ли они дверь, или чувствуют себя некомфортно, если вещи разложены хаотично. Но когда подобное мешает нормальной жизни, занимает больше часа в день и сопровождается выраженной тревожностью, можно говорить о признаках ОКР. Если компульсии становятся обязательным условием внутреннего комфорта, а их невыполнение вызывает приступы паники, это сигнал о том, что человек нуждается в помощи специалиста.

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Можно ли справиться с ОКР?

Лечение синдрома навязчивых состояний включает медикаментозную терапию и психотерапию.

антидепрессанты (СИОЗС) помогают корректировать уровень серотонина, снижая интенсивность обсессий.

помогают корректировать уровень серотонина, снижая интенсивность обсессий. когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) учит пациента разрывать цикл «обсессия – компульсия» и ослаблять влияние навязчивых мыслей.

учит пациента разрывать цикл «обсессия – компульсия» и ослаблять влияние навязчивых мыслей. метод экспозиции с предотвращением реакции (ERP) заключается в том, что человек постепенно учится переживать тревогу без выполнения ритуалов.

«ОКР – это не просто привычка или "‎особенность характера"‎. Это серьезное расстройство, требующее лечения. Хорошая новость в том, что современные методы терапии позволяют значительно снизить его влияние и даже полностью избавиться от симптомов», – подчеркивает Гусева.

Можно ли вылечить ОКР самостоятельно?

Самостоятельно справиться с ОКР сложно, но есть способы уменьшить тревожность и ослабить навязчивые состояния.

Не избегайте дискомфорта. Попробуйте не выполнять компульсивный ритуал и понаблюдать за тревогой. Она постепенно утихнет. Оспаривайте свои мысли. Когда приходит навязчивая идея, спросите себя: «Каковы доказательства, что это правда?». Это поможет снизить ее влияние. Развивайте осознанность. Практики медитации и дыхательные техники помогают научиться не вовлекаться в поток тревожных мыслей. Постепенно уменьшайте компульсии. Если привычно мыть руки десять раз, попробуйте уменьшить до восьми, затем до пять.

Но если симптомы слишком сильно мешают жить, не бойтесь обратиться за профессиональной помощью.

ОКР в кино: как это выглядит со стороны?

Одним из самых известных фильмов о человеке с синдромом навязчивых состояний является «Лучше не бывает» с Джеком Николсоном. Его герой – писатель с тяжелой формой расстройства, который вынужден постоянно мыть руки, ходить только по «безопасным» дорожкам и избегать любого контакта с миром. Кинолента демонстрирует не только сложность жизни с ОКР, но и то, как терапия, поддержка и любовь помогают справляться с этим состоянием.

Обсессивно-компульсивное расстройство – это не просто привычка к порядку или склонность к перфекционизму. Это сложное психическое состояние, которое формирует замкнутый цикл тревоги, навязчивых мыслей и ритуалов, отнимая у человека силы и время.

Но хорошая новость в том, что с ОКР можно и нужно работать. Если навязчивые мысли мешают вам жить, не стоит бороться с ними в одиночку. Своевременное обращение к специалисту и поддержка близких помогут вернуть контроль над своей жизнью.

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