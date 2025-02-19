Синдром навязчивых состояний (ОКР): как с ним справиться
Мысль, случайно промелькнувшая в сознании, уходит так же быстро, как появилась. Но что, если она начинает возвращаться снова и снова, и избавиться от нее можно только через повторяющиеся действия, которые при этом кажутся нелогичными? Гусева Татьяна, практикующий семейный психолог и регрессолог, писательница, в беседе с «Рамблером» рассказала о синдроме навязчивых состояний (ОКР) и о том, как с ним справиться.
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) – психическое состояние, при котором человек страдает от неконтролируемых мыслей (обсессий) и вынужденных ритуалов (компульсий), которые помогают ему справляться с тревогой. По данным ВОЗ, от одного до трех процентов населения планеты страдают ОКР в той или иной степени. Первые симптомы часто появляются в подростковом возрасте, но без лечения могут сохраняться десятилетиями.
Как проявляется ОКР?
Обсессии – это навязчивые тревожные мысли, которые человек не может игнорировать. Они могут быть связаны с страхом загрязнения, болезней, смерти, потерей контроля над собой или окружающими, а также с необходимостью поддерживать порядок, симметрию, точность.
Компульсии – это ритуальные действия, которые человек вынужден выполнять, чтобы снизить тревожность. Это могут быть многократное мытье рук, проверка дверных замков, повторяющиеся подсчеты, расстановка предметов в строгом порядке, повторение одних и тех же фраз.
«Обсессии сами по себе не опасны, но они создают внутреннее напряжение, от которого человек стремится избавиться с помощью компульсий. Однако это работает как замкнутый круг: ритуал временно снижает тревогу, но в долгосрочной перспективе только усиливает зависимость от него», — объясняет Гусева.
Почему развивается ОКР?
Точных причин возникновения синдрома пока нет, но специалисты выделяют несколько факторов, способствующих его развитию:
- Генетика. ОКР чаще встречается у людей, в семье которых были случаи тревожных расстройств.
- Особенности мозга. Нарушения в работе лобных долей и базальных ганглиев могут приводить к трудностям в фильтрации мыслей, из-за чего навязчивые идеи застревают в сознании.
- Гормональные изменения. Скачки серотонина и дофамина могут делать человека более подверженным тревожным состояниям.
- Травматический опыт. Потеря близкого, насилие, пережитая катастрофа могут спровоцировать ОКР или усилить его проявления.
- Воспитание. Дети, выросшие в семьях с гиперконтролем или постоянной тревожностью, могут бессознательно перенимать склонность к обсессиям и компульсиям.
«ОКР часто развивается у людей, которые склонны к перфекционизму и контролю. Они не могут оставить что-то "как есть" и испытывают постоянное беспокойство, если не следуют своим внутренним правилам», – отмечает семейный психолог.
Где проходит граница между ОКР и обычными тревогами?
Многие люди иногда возвращаются домой, чтобы проверить, закрыли ли они дверь, или чувствуют себя некомфортно, если вещи разложены хаотично. Но когда подобное мешает нормальной жизни, занимает больше часа в день и сопровождается выраженной тревожностью, можно говорить о признаках ОКР. Если компульсии становятся обязательным условием внутреннего комфорта, а их невыполнение вызывает приступы паники, это сигнал о том, что человек нуждается в помощи специалиста.
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Можно ли справиться с ОКР?
Лечение синдрома навязчивых состояний включает медикаментозную терапию и психотерапию.
- антидепрессанты (СИОЗС) помогают корректировать уровень серотонина, снижая интенсивность обсессий.
- когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) учит пациента разрывать цикл «обсессия – компульсия» и ослаблять влияние навязчивых мыслей.
- метод экспозиции с предотвращением реакции (ERP) заключается в том, что человек постепенно учится переживать тревогу без выполнения ритуалов.
«ОКР – это не просто привычка или "особенность характера". Это серьезное расстройство, требующее лечения. Хорошая новость в том, что современные методы терапии позволяют значительно снизить его влияние и даже полностью избавиться от симптомов», – подчеркивает Гусева.
Можно ли вылечить ОКР самостоятельно?
Самостоятельно справиться с ОКР сложно, но есть способы уменьшить тревожность и ослабить навязчивые состояния.
- Не избегайте дискомфорта. Попробуйте не выполнять компульсивный ритуал и понаблюдать за тревогой. Она постепенно утихнет.
- Оспаривайте свои мысли. Когда приходит навязчивая идея, спросите себя: «Каковы доказательства, что это правда?». Это поможет снизить ее влияние.
- Развивайте осознанность. Практики медитации и дыхательные техники помогают научиться не вовлекаться в поток тревожных мыслей.
- Постепенно уменьшайте компульсии. Если привычно мыть руки десять раз, попробуйте уменьшить до восьми, затем до пять.
Но если симптомы слишком сильно мешают жить, не бойтесь обратиться за профессиональной помощью.
ОКР в кино: как это выглядит со стороны?
Одним из самых известных фильмов о человеке с синдромом навязчивых состояний является «Лучше не бывает» с Джеком Николсоном. Его герой – писатель с тяжелой формой расстройства, который вынужден постоянно мыть руки, ходить только по «безопасным» дорожкам и избегать любого контакта с миром. Кинолента демонстрирует не только сложность жизни с ОКР, но и то, как терапия, поддержка и любовь помогают справляться с этим состоянием.
Обсессивно-компульсивное расстройство – это не просто привычка к порядку или склонность к перфекционизму. Это сложное психическое состояние, которое формирует замкнутый цикл тревоги, навязчивых мыслей и ритуалов, отнимая у человека силы и время.
Но хорошая новость в том, что с ОКР можно и нужно работать. Если навязчивые мысли мешают вам жить, не стоит бороться с ними в одиночку. Своевременное обращение к специалисту и поддержка близких помогут вернуть контроль над своей жизнью.
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