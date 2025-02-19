Психолог объяснила интерес людей к чужой жизни

Обсуждение чужой жизни, особенно личной является одной из самых популярных тем для разговора. Люди готовы расспрашивать о знакомых и анализировать многочисленные сайты в поисках сведений об известных личностях. Психолог Мария Прудкая рассказала, почему люди интересуются чужой личной жизнью и зачем сами придумывают подробности.

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Мария Прудкая сообщила, почему людям нравится наблюдать и обсуждать личную жизнь других.

Эксперт отметила, что люди являются социальными существами, в которых природой заложено наблюдение за социумом для адаптации к нему.

«Нам нравится наблюдать за чужой жизнью, потому что это дает ощущение причастности к чему-то без риска. Это как читать чужие дневники, чтобы убедиться, что собственные чувства — это не что-то уникальное, странное или неправильное», — сообщила Прудкая в беседе с Тульской службой новостей.

Также, по словам психолога, следить за чужими отношениями легче, чем за своими. Это является основой всех сериалов.

Люди начинают придумывать то, чего нет, потому, что воображение - это мощный инструмент. Эксперт отмечает, что когда данных мало, мозг сам достраивает картинку.

Прудкая отмечает, что такой интерес к чужим отношениям в лучшем случае поможет человеку понять себя.

Также человек может начать уделять слишком много внимания отношениям других людей и забывать о том, что разобраться в своих важнее.

Психолог сообщила, что интересоваться — это нормальное явление и оно заложено в гормональной системе, биохимии, надо только помнить, что настоящая жизнь идёт здесь, сейчас и с вами.

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