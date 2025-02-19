Как принять себя и прекратить стремиться к совершенству во всем

Сегодня общество предъявляет к женщинам массу требований. Они обязаны быть «ломовой лошадью» на работе, шеф-поваром на кухне, идеальной мамой для детей, ну и женой образцовой. При этом и выглядеть как постоянная клиентка салонов красоты. Но иногда и сами дамы стремятся к перфекционизму во всех сферах, из сил выбиваются, чтобы соответствовать некому эфемерному идеалу. Но, как правило, оканчивается эта гонка за совершенством очень печально. Психолог Вероника Ахметова рассказала WomanHit, откуда растут ноги у ненормального «достигаторства», и как наконец начать жить свою лучшую жизнь, приняв себя такой, какая есть.

Родом из детства

«Перфекционисты вырастают из детей, родители которых с раннего детства прививали им установки: ты должен быть лучшим, уметь это и это, справляться с любыми трудностями, быть идеальным. Ребенка фиксируют на том, что он постоянно что-то должен, и он вырастает с этой парадигмой в голове. Со временем позиция долженствования распространяется на все сферы жизни», — говорит эксперт.

Есть и иной вариант, когда ребенку внушают, что он никчемный неумеха, ничего в жизни не добьется, и тогда, вырастая, он стремится во что бы то ни стало доказать всем, что он все может.

«Начинается безумная гонка. Он не понимает толком, какой должен быть результат, но продолжает к нему стремиться», — поясняет эксперт.

Результатом и в том, и в другом случае будет повышенная тревожность, депрессия и осознание, что в попытках стать лучше человек теряет что-то гораздо более важное, простые радости жизни.

Спасаемся, пока не поздно

Психолог советует замедлиться и постараться делегировать другим людям часть своих обязанностей. Это и работа по дому, и воспитание маленьких детей. То же самое и с работой. Важно освободить часть драгоценного времени, которое можно и нужно тратить только на себя, на свои потребности и удовольствия.

«Имеет смысл задуматься: а что и кому я пытаюсь доказать, где корень проблемы? В идеале нужен психолог, но если такой возможности нет, можно попытаться помочь себе самостоятельно. Подумайте, что страшного произойдет, если я не сделаю все хорошо. Меня будут презирать, не уважать? На самом деле, ничего страшного не случится», — советует специалист. Первым шагом к эффективному отказу от перфекционизма она называет так называемое «успешное несовершенство». Даже понимая, что идеала вы не достигнете, продолжайте действовать. Например, завершите рабочий проект не на 100%, как «положено», а на 90%, и отправьте руководству. Так будет видно, что вы стараетесь, двигаетесь, вам есть за что себя похвалить и без безупречных результатов. Лучше сделать это так, чем корить себя за то, что так и не смогли «перевыполнить план».

Такую стратегию можно практиковать во всех сферах. Можно сделать наглядную шкалу и отмечать на ней, на сколько процентов вы можете сделать, чтобы почувствовать удовлетворение, и так шкалировать каждую сферу жизни.

И еще один довольно эффективный способ.