Сексолог предостерегла мужчин от главных ошибок в сексе

Клинический психолог, сексолог Рената Бахтеева перечислила распространенные ошибки мужчин, которые могут испортить секс и оттолкнуть женщину. Ее слова приводит Пятый канал.

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Одной из вызывающих раздражение привычек Бахтеева назвала поход мужчины в душ сразу после завершения полового акта. Она уточнила, что гигиена — это очень важно, но стремление помыться непосредственно сразу после секса может быть воспринято женщиной как брезгливость и недовольство интимной близостью с ней.

Также психолог призвала мужчин воздержаться от желания поесть сразу после полового акта.

«Мужчина поднимается с постели и отправляется в неспешное странствование на поиски еды, а его партнерша в это время находится одна в ожидании. Конечно, половой акт отнимает немало сил и энергии, но не стоит слишком торопиться восполнять физические ресурсы перекусом», — посоветовала она.

По словам Бахтеевой, раздражать женщин может неумение мужчины надевать презерватив. Сбивать настрой на секс может и то, что партнер постоянно держит средство защиты в руке во время прелюдии, будто боится потерять, или судорожно ищет его в карманах в самый ответственный момент.

Кроме того, ошибкой психолог считает неуместные вопросы сразу после полового акта. Такие вопросы, как «Ты достигла оргазма?», «Как все прошло?», «Как я тебе?», могут быть восприняты женщиной как экзамен, от правильного ответа на котором зависит дальнейшее развитие событий.

Наконец, Бахтеева посоветовала мужчинам учиться доставлять женщине удовольствие и сосредотачиваться на процессе интимной близости. Неумение включиться в эротическую игру, ответы на телефонные звонки и постоянные разговоры на различные темы во время секса могут очень отвлекать и заставляют партнершу почувствовать себя лишней, объяснила она.

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