Коуч ответила, как реагировать на предложение секс-игры от партнера

К коучу по отношениям Джейн Грин обратилась девушка, напуганная предложением парня принять участие в опасной секс-игре. Ее письмо и ответ специалистки опубликовала газета Daily Mail.

Женщина написала, что встречается со своим партнером уже год, и они впервые вместе отпраздновали день святого Валентина. После романтического ужина влюбленные решили заняться сексом, и в разгар полового контакта мужчина спросил у партнерши разрешения слегка ее придушить. Девушка отметила, что не против экспериментов в спальне и всегда с радостью пробует что-то новое, но этот фетиш ее напугал.

«Я была шокирована — не знала, что его интересует насилие в спальне. Я сразу же отказалась, но он продолжил настаивать. Он говорил, что все его друзья душат своих подружек в постели и что это "абсолютно нормально". Я сказала, что сначала мне нужно обдумать эту идею», — призналась автор письма.

Она добавила, что чем больше об этом думает, тем сильнее расстраивается. Девушка боится, что партнер стал считать секс с ней скучным, и не может понять, зачем ему понадобилось причинять ей боль.

В ответ Грин подчеркнула, что все, происходящее в постели, особенно попадающее под категорию «неванильного» секса, должно быть исключительно по согласию обоих партнеров.

«Если вы не относитесь к числу тех, кто получает удовольствие от удушения, вы не должны этого делать. Если ваш парень говорит вам, что это единственный способ хорошо провести время, боюсь, вам пора найти себе нового парня», — считает коуч.

При этом Грин добавила, что подобный фетиш все же не является актом сексуального насилия, это скорее способ самоутверждения и доминирования.

Ранее Грин дала совет женщине, полностью разочаровавшейся в возлюбленном из-за его привычки снимать обувь и носки во время перелетов на самолете. По мнению коуча, автор письма должна сообщить своему мужчине, что от его ног плохо пахнет и что его поведение в самолете может доставлять неудобство окружающим.