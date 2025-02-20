Топ-3 ценностей современного мужчины

В преддверии Дня защитника Отечества каждая женщина гадает, чего же хочет ее спутник. Какими ценностями руководствуются современные мужчины – об этом в программе «Личный БРЕНД» на «Радио 7» рассказал издатель и главный редактор журнала Men’s club Юрий Неверов.

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«Ну, так как у нас журнал деловой, наши читатели в основном – это деловые мужчины. Чего они хотят? Думаю, процветания своего бизнеса, увеличения активов. Хотят, чтобы у них был надежный тыл в виде семьи, в виде жены. Ну и чтобы хватало денег все это содержать, реализовывать», – отметил Юрий Неверов.

По его словам, у каждого эти ценности будут находиться на разных позициях в зависимости от жизненных приоритетов. Для себя он поставил семью на первое место. После этого идет реализация в бизнесе. На третье место гость поставил деньги.

Ранее «ФедералПресс» задавал вопрос гостье программы музыковеду Полине Стражниковой. Эксперт рассказала, удается ли современникам соответствовать благотворителям XIX века. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1