Психолог объяснила, чего себя лишают перфекционисты и трудоголики

Первые получают удовлетворение только в случае идеального результата проделанной работы.

Вторые — не видят ценности в отдыхе и удовольствиях. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Перфекционист — человек, который не испытывает удовольствия от процесса. Он может получить радость только от результата. Именно от высокого результата и то очень коротко, потому что нужно следующий результат ставить. А трудоголик — человек, который любое удовольствие видит в виде отдыха, сделать что-то для себя, наградить чем-то, он это обесценивает. У него есть только тяжёлый труд, он вечно куда-то бежит и что-то делает. Поэтому перфекционисты и трудоголики лишают себя радости».

Ранее психолог Яна Лейкина рассказала о вспышках агрессии и нервных срывах у заядлых трудоголиков. Также они часто страдают бессонницей и заболевают в отпуске.