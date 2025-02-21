Как относиться к хамству на работе

В беседе с ИА RuNews24.ru психолог Майя Голубева уточнила, что хамство на работе - это форма агрессивного поведения, направленная на унижение и подавление другого человека.

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«Хамство может выражаться в разных формах: грубые высказывания, оскорбления, унизительные шутки, игнорирование, сплетни, критика, необоснованные требования. Важно понимать, что хамство – это не просто плохое настроение или случайная оплошность, это систематическое проявление неуважения и пренебрежение по отношению к человеку», – комментирует эксперт.

Так почему люди хамят на работе? По словам психолога, хамство часто является способом самоутверждения за счет унижения других. При этом некоторые люди не умеют адекватно выражать свои эмоции и срываются на окружающих. Кроме того, высокий уровень стресса и перегрузка на работе могут привести к раздражительности и агрессивному поведению.

«Некоторые люди, занимающие руководящие должности, считают, что имеют право на хамство по отношению к подчиненным. А в некоторых организациях хамство является нормой поведения и даже поощряется», - приводит примеры собеседница издания.

Майя Голубева посоветовала в ответ на хамство сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Не стоит отвечать грубостью на грубость, так как это только усугубит ситуацию.

«Четко и уверенно скажите хаму, что его поведение неприемлемо. Используйте «Я-сообщения», чтобы выразить свои чувства. Например: «Мне неприятно слышать такие слова в свой адрес. Прошу вас впредь пообщаться со мной в уважительной форме». Не оправдывайтесь и не пытайтесь объяснить свое поведение. Иногда лучшая реакция на хамство – это полное игнорирование. Не вступайте в спор и не тратьте свою энергию на хама», - рекомендует Голубева.

Психолог подчеркнула, что если хамство имеет систематический характер, то не помешает обратиться к руководителю с жалобой. Для этого нужно представить факты и доказательства хамского поведения (письма, записи разговоров, свидетельства других сотрудников).

Но что делать, если хам – ваш начальник? По словам психолога, хамство со стороны начальника – особенно сложная ситуация, поскольку вы находитесь в подчиненном положении. Но и в этой ситуации стоит вести себя спокойно и уважительно, а далее - объяснить начальнику, что его поведение вас не устраивает. Однако если ничего не меняется, то стоит задуматься о новом месте работы.