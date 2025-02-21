Стоп агрессии: как относиться к хамству на работе?
В беседе с ИА RuNews24.ru психолог Майя Голубева уточнила, что хамство на работе - это форма агрессивного поведения, направленная на унижение и подавление другого человека.
«Хамство может выражаться в разных формах: грубые высказывания, оскорбления, унизительные шутки, игнорирование, сплетни, критика, необоснованные требования. Важно понимать, что хамство – это не просто плохое настроение или случайная оплошность, это систематическое проявление неуважения и пренебрежение по отношению к человеку», – комментирует эксперт.
Так почему люди хамят на работе? По словам психолога, хамство часто является способом самоутверждения за счет унижения других. При этом некоторые люди не умеют адекватно выражать свои эмоции и срываются на окружающих. Кроме того, высокий уровень стресса и перегрузка на работе могут привести к раздражительности и агрессивному поведению.
«Некоторые люди, занимающие руководящие должности, считают, что имеют право на хамство по отношению к подчиненным. А в некоторых организациях хамство является нормой поведения и даже поощряется», - приводит примеры собеседница издания.
Майя Голубева посоветовала в ответ на хамство сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Не стоит отвечать грубостью на грубость, так как это только усугубит ситуацию.
«Четко и уверенно скажите хаму, что его поведение неприемлемо. Используйте «Я-сообщения», чтобы выразить свои чувства. Например: «Мне неприятно слышать такие слова в свой адрес. Прошу вас впредь пообщаться со мной в уважительной форме». Не оправдывайтесь и не пытайтесь объяснить свое поведение. Иногда лучшая реакция на хамство – это полное игнорирование. Не вступайте в спор и не тратьте свою энергию на хама», - рекомендует Голубева.
Психолог подчеркнула, что если хамство имеет систематический характер, то не помешает обратиться к руководителю с жалобой. Для этого нужно представить факты и доказательства хамского поведения (письма, записи разговоров, свидетельства других сотрудников).
Но что делать, если хам – ваш начальник? По словам психолога, хамство со стороны начальника – особенно сложная ситуация, поскольку вы находитесь в подчиненном положении. Но и в этой ситуации стоит вести себя спокойно и уважительно, а далее - объяснить начальнику, что его поведение вас не устраивает. Однако если ничего не меняется, то стоит задуматься о новом месте работы.
«Хамство на работе – это неприемлемое поведение, которое может оказать негативное воздействие на здоровье человека. Важно знать, как реагировать на хамство и как защитить себя от его воздействия. Помните, что каждый человек имеет право на уважительное и достойное отношение на рабочем месте. Не стоит бояться защищать свои права и расширять свои личные границы. Если ситуация не меняется, не нужно бояться менять работу. Здоровье и благополучие важнее, чем работа, которая приносит страдания», - резюмировала психолог Майя Голубева.