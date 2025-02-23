Врач объяснила, как не провалиться в депрессию в конце февраля

Февраль традиционно становится испытанием для психического и физического здоровья. В этот месяц усталость от зимних холодов достигает пика, а организм начинает страдать из-за сезонного дефицита витаминов и ослабленного иммунитета.

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Для этого периода характерны снижение работоспособности и рост заболеваемости. Терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая рассказала, как удержаться на краю депрессии и не рухнуть в нее.

Она перечислила восемь действенных рекомендаций, которые помогут сохранить силы до весны. Первое: важно не перегружать себя работой, поскольку повышенные нагрузки могут привести к эмоциональному и физическому истощению.

Второе: нужно уделять внимание качеству сна и избегать недосыпов, которые особо ощутимы в зимний период.

Физическая активность — ключ к хорошему самочувствию. Зимой это особенно важно: даже 20 минут прогулки на свежем воздухе помогут поддерживать тонус и улучшить настроение. Можно начать с легких упражнений дома или на работе. Важно делать их регулярно, — назвала третий совет терапевт.

Бурнацкая напомнила, что в зимний период уровень энергии во многом зависит от рациона. Именно поэтому четвертая рекомендация врача связана с питанием: нужно минимизировать употребление фастфуда, сладкого и жареного.

В холодное время года нужно пить больше витаминов групп А, В и С. Они помогают защититься от простуд и укрепить иммунитет, добавила медик в пятом совете.

Шестой рекомендацией стал пункт также связанный с питанием: рацион должен обязательно содержать сезонные фрукты и овощи. Также стоит не забывать про очистку организма перед приходом весны за счет клетчатки.

Последний совет Бурнацкой связан с ментальным здоровьем. Можно использовать техники расслабления: медитация, прогулки, любимые занятия, все это поможет справиться с негативными эмоциями, сообщает Life.ru.

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