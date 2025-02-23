Как хронический стресс искажает процесс принятия решений

Ученые обнаружили два «регулятора» в мозге, которые могут объяснить влияние хронического стресса на процесс принятия решений.

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Открытие стало результатом экспериментов на мышах, поэтому его еще предстоит подтвердить на людях. Оно показывает, что длительный стресс снижает способность к обдуманным решениям, одновременно усиливая «автопилотный» режим в мозге, для которого характерны шаблонные, привычные поведенческие реакции.

Давно известно, что люди, переживающие хронический стресс, склонны компенсировать его вредными привычками, такими как курение или употребление нездоровой пищи, вместо того чтобы принимать взвешенные решения. В опубликованном в журнале Nature исследовании раскрыт биологический механизм этого явления.

«Это действительно важное достижение», — отмечает нейробиолог Кайл Смит из Дартмутского университета в Ганновере.

По его мнению, описанный процесс, «вероятно, не единственный способ, с помощью которого стресс усиливает формирование привычек, но он действительно точно определяет один из механизмов».

Исследования стресса

К изучению стресса автора исследования Жаклин Джованниелло сподвиг личный опыт — в студенчестве она совмещала очную учебу с тремя работами.

«Меня на самом деле интересовало, как такие стрессовые переживания меняют мозг», — признается Джованниелло, нейробиолог из Университета Темпл в Филадельфии.

Эти изменения исследовали на мышах, которых научили нажимать на рычаг для получения вкусных гранул. Затем часть из них подвергли различным умеренным стрессорам вроде влажной подстилки и белого шума.

Когда мышей пустили к кормушкам, те, которых не третировали, наевшись, прекратили нажимать на рычаг, а пережившие обиду продолжали делать это. Значит, стресс повреждает способность к осознанным решениям, пришли к выводу исследователи.

Подавление стрессом

В мозге мышей нашли два нервных пути, управляющих их действиями. Оба начинаются в миндалевидном теле, которое обрабатывает стресс, и ведут к дорсомедиальной части полосатого тела, отвечающей за баланс между привычками и целенаправленными решениями.

Один из них был очень активным у не подвергавшихся стрессу мышей и, напротив, не включался у животных, которых мучили. Когда же им искусственно активизировали его методами оптогенетики, бедолаги перестали заедать стресс. Стало понятно, что этот путь обеспечивает гибкость в принятии решений.

Второй путь нервных клеток, который идентифицировали исследователи, показал противоположную картину: он был активен у подвергавшихся стрессу мышей, но неактивен у особей из контрольной группы — следовательно, он отвечает за формирование привычек для компенсации стресса.

По видимости, у людей все устроено примерно так же, предположил когнитивный нейробиолог Эйке Буабанг из Тринити-колледжа в Дублине. Значит, исследование открывает путь к лечению расстройств, связанных со стереотипным поведением.