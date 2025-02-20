Как медитации и молитвы влияют на психику человека

Несмотря на кажущиеся различия, две духовные практики — буддийская медитация дхьяна и христианская молитва — могут обладать общим механизмом, дающим состояние глубокой радости и освобождения. Открытие опубликовано в American Journal of Human Biology. Обнаружилось, что при обеих практиках в мозге создается своеобразная петля обратной связи, которую авторы назвали «спиралью внимания, возбуждения и освобождения». Это ведет к появлению глубоких переживаний.

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В исследовании сравнивались две внешне кардинально не похожие друг на друга религиозные практики. Буддийская дхьяна — неподвижная медитация с глубоким внутренним спокойствием. Христианская же глоссолалия, так называемое «говорение на языках», особенно распространена в протестантских течениях, в частности, в евангелических церквях у чернокожих прихожан. Это произнесение звуков, часто кажущихся бессмысленными, сопровождающееся криками, смехом и даже танцами. Участники считают, что таким образом «отпускают себя», позволяя Святому Духу вести их молитву.

Группа исследователей из Университета Макгилла (Канада) заинтересовались, что позволяет людям чувствовать такую яркую радость и глубокое освобождение, несмотря на внешние различия в практике. Исследователи предположили, что обе практики могут задействовать общий ментальный цикл, который приводит к состояниям глубокой концентрации и положительных эмоций.В практике медитации джхана участники концентрировали внимание на выбранном объекте, таком как дыхание или мысленный образ. По мере углубления концентрации, они описывали, как это ведет к чувству радости и энергии. Эта радость, в свою очередь, укрепляет способность к сосредоточению, создавая положительную петлю обратной связи. Участники объясняли, что по мере того, как их внимание становилось более стабильным, они ощущали, как убывает осознание обыденных сенсорных переживаний и мыслей, что приводило к глубокому чувству неподвижности и устойчивости. Один из участников описал это состояние как исчезновение тонких ментальных движений, замененное глубокой внутренней тишиной. Ключевым аспектом было так называемое «освобождение». Практикующие отмечали, что намеренное отдавание контроля над разумом и телом способствовало расслаблению и доверию, позволяя углубиться в медитативный опыт.

Схожим образом, в практике глоссолалии участники описывали процесс, включающий внимание, возбуждение и освобождение. Они рассказывали о своем интенсивном сосредоточении на Боге, часто сопровождаемом чувством преданности. Это фокусированное внимание, по их словам, часто приводило к повышенному эмоциональному и физическому возбуждению, иногда описываемому как ощущение «огня» или «электричества» в теле. Это возбуждение не рассматривалось как хаотичное, а скорее как проявление присутствия Святого Духа. Освобождение также было ключевым компонентом практики говорения на языках. Практикующие описывали, что отдавали контроль Святому Духу. Примечательно, что даже находясь в состоянии высокого возбуждения, практикующие описывали моменты «полного спокойствия» и тишины.

Авторы предложили, что общая спираль внимания, возбуждения и освобождения действует через серию взаимосвязанных шагов. Во-первых, направленное внимание, будь то на дыхании в медитации или на Боге в молитве, увеличивает ясность и яркость объекта внимания. Эта повышенная ясность, в свою очередь, усиливает уверенность мозга в его восприятии, приводя к положительным чувствам радости и удовольствия, связанным с объектом концентрации. Во-вторых, эти положительные чувства делают концентрацию более легкой, создавая петлю обратной связи, где радость укрепляет внимание, а внимание усиливает радость. Наконец, акт отпускания контроля углубляют этот цикл. Это освобождение, вызванное растущей легкостью и радостью, позволяет погружаться в еще более глубокие состояния поглощения в обеих практиках.