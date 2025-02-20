Психолог рассказал, как освободиться от влияния детских травм

Освободиться от влияния прошлого помогут осознание своих эмоций и внутренняя работа. Об этом сообщила психолог Татьяна Арефьева.

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По ее словам, важно признавать влияние детских переживаний, а избавиться от их последствий поможет проработка с психологом. Существующие разнообразные методы психотерапии помогут найти глубинные причины личных установок.

— Понимание того, что ваше поведение сформировано прошлыми переживаниями, — первый шаг. Позвольте себе прожить эмоции. Подавленные чувства не исчезают, а лишь накапливаются. Осознание и проработка эмоций помогут освободиться от их влияния, — пояснила Арефьева.

Она подчеркнула, что осознанность играет ведущую роль в избавлении от негативного влияния прошлого. Психолог уточнила, что практики концентрации на настоящем позволят лучше понимать свои реакции и не поддаваться эмоциональным сценариям, которые были заложены в маленьком возрасте.

— Прошлое влияет на нас, но не определяет нашу судьбу. Осознание и внутренняя работа помогут вам строить осознанное будущее, — резюмировала Арефьева в беседе с News.ru.

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