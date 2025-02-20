Эксперт ответил, какие подарки не стоит дарить мужчинам на 23 февраля

«Очень дорогие» презенты неуместны.

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Это может поставить получателя в неудобное положение, отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Алевтина Рогова.

«Главное, нельзя дарить подарки очень дорогие. Если вы дарите своему жениху, с которым вы ещё не в очень близких отношениях, вы ещё даже не невеста, но гипотетически предполагаете, что он будет вашим будущим мужем или женихом. Чтобы не ставить его в неудобное положение. Сейчас женщины очень хорошо, бывает, зарабатывают. И чтобы не ставить в неудобное положение перед следующим праздником женским, своего мужчину не задаривайте дорогими подарками. Это не совсем бывает удобно для него».

Ранее стало известно, что большинство мужчин мечтают получить на 23 февраля деньги. По данным исследования SuperJob, которое есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва», это подтвердили 14% респондентов. 8% проголосовали за технику или инструменты для строительства, ещё 7% хотели бы отправиться в путешествие.