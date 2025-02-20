Почему после 50 лет падает интерес к интимной жизни

Со временем в отношениях страсть друг к другу может пропасть. Американские ученые определили, что причиной, по которой у партнеров снижается желание и падает интерес к интиму, являются психологические факторы. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами вопрос о том, что так негативно влияет на интимную жизнь и можно ли сохранить близость между партнерами на долгие годы.

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Почему снижается влечение

По словам врача-психиатра, психотерапевта, сексолога Алексея Вилкова, есть несколько причин, которые снижают желание заниматься любовью как у мужчин, так и у женщин. Среди них:

Переутомление и усталость (когда человек постоянно работает и почти не отдыхает, чисто физически у него не остается сил на сексуальную жизнь, постепенно это приводит к снижению влечения);

Бытовые факторы (внешние проблемы могут оттеснять интим на второй план, в таком случае может сохраняться общий уровень либидо, но снижаться желание применительно к определенному партнеру);

Гормональный дисбаланс (под воздействием психоэмоциональных факторов изменяется уровень гормонов в крови, отсюда происходит снижение либидо);

Внешние стрессы (постоянные переживания и негативные мысли тоже отрицательно влияют на либидо; у человека возникают тревожные мысли, снижается настроение, что иногда даже провоцирует депрессию).

Однако психолог заметил, что тревожные мысли у мужчин и женщин могут по-разному влиять на сексуальную жизнь.

«У мужчин лишние переживания негативно влияют на эрекцию. Женщины же, наоборот, могут избавиться от тревожных мыслей и волнений с помощью сексуальной близости», — заверил Вилков.

Близкие отношения после 50 лет

Врач — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, сексолог Антонина Дорофеева рассказала, что у людей в возрасте тяга к интимной близости снижается на фоне изменения количества гормонов и физиологических факторов.

«Особенно это свойственно женщинам. В этом возрасте снижается уровень эстрогенов и тестостерона, что сразу отражается на сексуальной жизни. Также физиологические факторы снижают желание заниматься любовью, появляются неприятные ощущения. Это вызывает отторжение от занятий сексом», — объяснила специалист.

Непринятие возрастных изменений тела, по мнению эксперта, тоже может снизить либидо женщин.

Психотерапевт Вилков дал несколько рекомендаций, которые позволят сохранить сексуальную жизнь партнерам даже при длительных отношениях.

«Главное — поддерживать уровень психологического и физического состояния. Для этого необходимо придерживаться правильного питания, сохранять оптимизм, физическую активность и здоровый образ жизни. Также наличие регулярного секса положительно влияет на половое влечение», — посоветовал собеседник «ВМ».

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