Не дарите их: за какие подарки на 23 февраля будет стыдно

Иногда лучше поздравить словами, чем подарить вещь, которая создаст впечатление, что ваша главная цель — отделаться, а не сделать приятное. При выборе презента задумайтесь, сможет ли получатель использовать его с удовольствием, и убедитесь, что сюрприз создает ощущение праздника.

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Носки

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Из череды праздников уместнее всего дарить теплые шерстяные носки на Новый год, и то если адресат такими пользуется. Городскому жителю, который не задерживается на морозе и 5 минут, такое утепление ни к чему. Вариант «на каждый день» дарить не стоит ни при каких обстоятельствах — в конце концов, это не полноценный предмет гардероба, как, скажем, шарф, а расходный материал, который едва ли может считаться приятным сюрпризом.

Средства для бритья

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Бритье, безусловно, ассоциируется с мужским занятием, но не стоит забывать, что это косметика — и у мужчин, как и у женщин, в этом вопросе есть свои предпочтения. Вопрос даже не в любви к какому-то определенному бренду, а в уверенности, что после стандартной процедуры лицо не раскраснеется от раздражения. Если средства для бритья не подойдут — подарком не захочется пользоваться даже из вежливости. Чтобы ваш выбор не разочаровал, Super подготовил список из 15 бьюти-подарков на 23 Февраля, которые точно понравятся.

Записная книжка

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Разного рода блокноты — удивительная вещь. Те, кому они нужны, — с удовольствием сами выберут необходимый размер, разлиновку и тип бумаги в магазине. А те, кто ежедневниками и записными книжками не пользуется, — вынуждены складировать эти дары, захламляя пространство дома и в офисе. Пора признать, что это абсолютно неуниверсальный, нежеланный и безличный подарок, получить который обидно на любой праздник, включая 23 Февраля.

Кружка с символикой праздника

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Выбирать подарки с символикой праздника — не самая хорошая идея. Вы же не ходите круглый год в рождественском свитере и не оставляете наряженной елку на все двенадцать месяцев. Кружка с праздничной надписью теряет свою актуальность на следующий же день и выглядит нелепо. Если бюджета на солидный подарок нет, лучше ограничиться чем-то съедобным или даже приготовить угощение самостоятельно. Празднику — да! Хламу — нет!

Алкоголь

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За исключением редких случаев, когда речь идет о гуру напитков, которому вы готовитесь преподнести нечто коллекционное, дарить бутылку алкоголя — плохая идея. Не секрет, что спиртное вызывает зависимость, к тому же может оказаться подделкой. Когда получателю будет плохо — он едва ли помянет вас добрым словом. Как ни крути, это нездоровый подарок во всех смыслах, дарить который на 23 Февраля чаще всего неуместно.

Открытка/мыло/свеча ручной работы

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Скрапбукинг, изготовление свечей или мыла ручной работы — отличное хобби, что не делает результаты ваших трудов удачным подарком на все случаи жизни. Одно дело, когда мыльную розу дарит внучка бабушке, и другое — когда взрослая девушка — не менее взрослому коллеге или возлюбленному. Тематический вариант вроде пистолета из воска — чуть лучше. Но вы же не думаете всерьез, что мужчины повально о таком мечтают? К тому же, подвох рукоделия — в особой ответственности перед дарителем, честного отзыва не дождетесь.

Ужин

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Праздничные обеды или ужины — похвальная семейная традиция. Это лишний повод собраться всей семьей и как следует пообщаться. Только какое все это имеет отношение к подарку? Прием пищи, даже чуть более торжественный, чем обычно, — лишь относительно удачная маскировка отсутствия какого-либо реального презента. Помните, после «подарочного» ужина растут ваши шансы получить на 8 Марта что-то вроде кофе в постель. Так себе перспектива, не правда ли?