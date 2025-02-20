Кто такой перверзный нарцисс

Инструкция от психолога.

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Знакомы ли вы со словом «абьюз»? Другими словами — насилие. В массовой культуре абьюз начал активно освещаться и сейчас является очень обсуждаемой проблемой. Этому способствует множество причин, в частности неутешительная статистика, согласно которой в период за 2022 и 2023 годы в России погибли 2284 женщины, из них 93% были убиты своими партнёрами.

Наряду с темой абьюза, обсуждаемой также является тема нарциссического расстройства личности (НРЛ). Рассматривать НРЛ в контексте разговора об абьюзе весьма справедливо. Люди с этим расстройством действительно бывают склонны к эмоциональному и физическому насилию, отсутствию эмпатии, манипулятивному поведению.

В последнее время, помимо классического образа человека с нарциссическим расстройством личности — самовлюблённого, жёсткого и холодного человека, стали обсуждать «перверзного нарцисса».

«Перверзный нарцисс — это подвид классического. Важно понимать, что речь не про клинический термин. Это скорее обозначение из популярной психологии, помогающее обычным людям (далёким от клинической психологии) классифицировать опасных для психики личностей», — Кира Бахтина, КБТ-терапевт, эксперт «Психодемии».

Как такового перверзного нарциссизма в международном классификаторе болезней не существует. Подчеркну важный нюанс. Далее мы будем использовать слово «нарцисс», имея в виду человека с нарциссическим расстройством личности.

Многие люди имеют подобные особенности характера, не являясь при этом нарциссами, однако именно человек с нарциссическим расстройством личности демонстрирует ярко выраженные черты, о которых пойдёт речь ниже.

В этом смысле разделение нарциссов на обычных и перверзных в популярной психологии является скорее бытовой попыткой отделить людей с нарциссическими чертами (без расстройства личности) от тех, кто страдает НРЛ. Само по себе данное расстройство личности, как и любое другое психическое расстройство, — это спектр, черты в котором могут выражены в разной степени. В этом смысле перверзный нарцисс скорее является человеком с крайней патологической выраженностью НРЛ.

Особенности отношений с перверзным нарциссом

Эти люди отличаются особой изощрённостью в издевательствах и мучении своей потенциальной жертвы. Чаще всего на её роль они выбирают не человека с заниженной самооценкой, а вполне себе уверенную и яркую личность, которую разрушают и уничтожают путём соблазнения, дальнейших манипуляций и создания эмоциональных качелей.

Такой тип нарциссов высасывает свою жертву до последней капли. Это приводит её в состояние депрессии и даже суицида. Раскачивая эмоциональное состояние жертвы, перверзный нарцисс склоняет партнёра занять зависимую позицию. Ставший эмоционально зависимым от одобрения нарцисса партнёр в конфликтах с таким человеком со временем перестаёт сопротивляться, потому что любые подобные попытки сопровождаются навязанным чувством вины. Партнёр постоянно находится в подвешенном состоянии, чаще – в плохом, а потому любые хорошие поступки со стороны абьюзера воспринимаются как манна небесная.

В качестве примера поведения перверзного нарцисса можно вспомнить Печорина из произведения «Герой нашего времени». А именно — его отношения с Бэлой. Её поистине можно назвать женщиной достойной и видной. По сюжету Бэла является дочерью князя. Знакомство с девушкой происходит на свадьбе. Бэла сразу очаровывает Печорина не только своей красотой, но и гордостью, манерой держаться. Всё это возбуждает в герое ещё больший интерес к девушке, а заключённое с её братом пари добавляет азарта и усиливает чувственное желание.

Печорин заваливает её подарками, выучивает татарский язык, а когда она продолжает оставаться неприступной — отпускает её. Но она не уходит от него. Четыре месяца рая сменяются холодностью Печорина, его невнимательностью и игнорированием бывшей возлюбленной. В конце концов он фактически подталкивает её на верную смерть, которую она и находит от рук разбойника. Испытывает ли что-то герой, когда узнаёт о её смерти? Холод. Пустота. Слова утешения вызывают в нём смех. И далее по ходу сюжета мы не видим, что он хоть как-то вспоминает о Бэле. Или о ком-либо из других женщин, кому он причинил боль.

Какие манипуляции применяют нарциссы

Первое, с чем они работают — критическое мышление. Из-за постоянного газлайтинга жертва перестаёт видеть положение дел объективно и начинает сомневаться в своём восприятии реальности. Чаще всего газлайтинг сопровождается руганью, контролем и унижением.

Далее может следовать отказ в общении — одна из форм неглекта — игнорирование, осознанный уход от выяснения проблемы и диалога. Ситуация ухудшается, если жертва склонна к самокритике. Тогда насильник получает почти безграничную возможность манипулировать.

Нарциссы также не гнушаются прибегать к ущемлению самолюбия жертвы и вбрасывают недоброжелательные намёки, обидные замечания, которые заставляют сомневаться в себе и своей компетенции. Для этого они как осознанно, так и неосознанно используют различные тактики. Например, одной из таких можно считать разговоры о человеке, как о вещи (как бы в третьем лице), отсутствие ритуалов вежливости. К приёмам можно также отнести завуалированную критику, саркастические замечания.

И ещё один из излюбленных способов — притеснение. Нарцисс заставляет жертву выполнять бесполезные или унизительные задачи в неудобных условиях, иногда применяя физическую агрессию.

Все вышеизложенные техники работают и в рамках коллектива. В личных отношениях отличие лишь в способе проявления агрессии и жестокости. Если в коллективе перверзный нарцисс ещё может держать лицо, чтобы не подвергнуться остракизму, то в романтических отношениях с жертвой он не церемонится.

Когда нужна помощь?

Жертвам нарциссов рекомендуют как можно скорее выйти из-под влияния посредством психотерапии. Правильно будет не просто обвинить его во всех бедах, а принять личную ответственность за сложившуюся ситуацию. Таким образом, в рамках работы нужно не просто «излечиться от пагубного воздействия», но и осознать, для чего жертва вступила в такие деструктивные отношения. В качестве эффективных методов работы будут выступать ACT, КБТ, системная терапия.

А что же с нарциссом? Можно ли ему помочь?

Как говорится, сложно, но возможно. Нарцисс — глубоко травмированный человек, каким бы типом для нас он ни предстал. Эффективный способ работы с ним – метод интервьюирования известного психоаналитика Отто Кернберга, прославившегося своим подходом к лечению больных с тяжёлыми нарушениями личности (коим в том числе является человек с высокой выраженностью НРЛ).

Другой вопрос в том, что редкий нарцисс захочет идти в терапию… А без желания клиента меняться процесс терапии невозможен.

Подводя итог, хочется отметить, что бояться нарциссов не стоит, но быть насторожёнными во взаимоотношениях с ними — однозначно. Объявлять им войну — дело бессмысленное, а вот попробовать направить их внимание в сторону психотерапии и работы над собой весьма полезно. Только задумайтесь сначала и ответьте, а зачем это вам нужно?