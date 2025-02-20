Ученые выяснили, от чего больше всего страдают нарциссы

Исследование, опубликованное Американской психологической ассоциацией, показало, что люди с выраженными нарциссическими чертами чаще чувствуют себя исключенными из социальных групп, чем их менее самовлюбленные сверстники.

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Это может быть связано не только с реакцией окружающих на их личность, но и с их склонностью неправильно интерпретировать неоднозначные социальные сигналы как проявление изоляции.

«Ощущение изоляции — это субъективное переживание, зависящее от восприятия социальных сигналов. Некоторые действительно исключены намеренно, но другие могут ошибочно считать себя изолированными. Наши результаты показывают, что люди с высоким уровнем нарциссизма более чувствительны к признакам исключения, из-за чего чаще ощущают себя отвергнутыми», — объяснила ведущий автор исследования, доктор философии Кристиане Бюттнер из Базельского университета.

Для изучения этого вопроса исследователи проанализировали данные Немецкой социально-экономической панели за 2015 год, включающей около 22 тысяч домохозяйств. Участники, продемонстрировавшие высокий уровень нарциссизма, сообщали о более частом ощущении изоляции. Эти выводы подтвердились в ходе двухнедельного наблюдения за 323 участниками, которые ежедневно фиксировали моменты, когда чувствовали себя исключенными. Также была проведена серия экспериментов с участием более 2 500 человек, например, участники вели виртуальную игру с мячом, где кого-то либо включали, либо исключали из взаимодействия. В других экспериментах участники оценивали, насколько изолированными они чувствовали себя в гипотетических социальных сценариях.

По словам Бюттнер, понимание этой связи между личностными чертами и социальными переживаниями может помочь в решении конфликтов на рабочем месте и в социальной изоляции.

«Если люди с высокими нарциссическими чертами чаще чувствуют себя изолированными и отвергнутыми, это может усиливать напряженность в социальных группах или на рабочих местах. Их повышенная чувствительность к исключению также может спровоцировать агрессивную реакцию», — заявила она.

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