Как перестать жить прошлым

Прошлое порой становится незаживающей ноющей раной: вроде бы беда миновала, но и поводы для беспокойства объективно есть. Эти 8 простых шагов могут помочь вам исцелить душевные увечья и приблизиться к жизни «в моменте». Рассказываем, как примириться с прошлым и избавиться от давних обид и сожалений.

© Super.ru

Попробуйте переосмыслить свой опыт

Если вы зацикливайтесь на упущенных шансах и совершенные ошибках — жить настоящим действительно может быть непросто. Но вы сами автор своей истории: важно переосмыслить свой опыт с позитивной точки зрения. Чему вас научили неурядицы, какие двери открылись перед вами? Жизнь преподнесла вам урок — пришло время сделать «домашнее задание» и идти дальше. Когда вы переосмысливаете свою историю, сожаление превращается в благодарность, а неудачи — в мощный фундамент для роста.

Определите причину, по которой вы не можете отпустить прошлое

Этот болезненный этап необходим, чтобы двигаться дальше. Чтобы пролить свет на истинную причину вашей зацикленности на прошлом, ответьте на несколько вопросов. Связано ли это с травмирующим событием? Боюсь ли я повторения прошлого? Я эмпат или переживаю собственный эмоциональный опыт? Хотела бы я вернуться в прошлое и изменить его? Переживаю ли я, что больше не смогу испытать чувства «как раньше»? Не спешите, при необходимости можете размышлять над ними даже несколько дней. Главное — быть откровенной с самой собой и не принимать желаемое за действительное.

Признайте свои прошлые ошибки

Жить с сожалением — все равно что тащить за собой неподъемный груз: вы не можете дышать полной грудью и полноценно двигаться вперед. Многие из нас машинально прокручивают в голове негативные ситуации из прошлого в попытках найти себе оправдание, но правда в том, что в глубине души вы знаете, что совершили ошибку. Не забывайте о том, что это нормально и идеальных людей не бывает. Лучшее, что вы можете сделать, — признать свою оплошность и трансформировать этот опыт в добрые дела.

Запишите свои переживания

Прервать замкнутый круг тревожных мыслей поможет упражнение, известное как «утренние страницы». Суть в том, чтобы по утрам освободить сознание для продуктивного дня, выписав все, что приходит в голову, — любые идеи, умозаключения, поводы для беспокойства. Оказавшись на бумаге, ваши переживания о прошлом приобретают завершенную форму — вероятно, вы перестанете прокручивать их в голове снова и снова. К слову, вести подобный дневник лучше именно утром.

Составьте план на будущее

Отвлечься на будущее — прекрасный способ сместить фокус с прошлого. Не бойтесь слегка пофантазировать и помечтать. Если вы будете зацикливаться на своем «бедственном» положении в моменте, сложно будет определить свои истинные цели. Поэтому сперва запишите свои желания, какими бы несбыточными они ни казались, а затем под каждым набросайте примерный план по их воплощению в жизнь. Часто то, о чем мы мечтаем, оказывается не таким уж недосягаемым, если предпринимать конкретные действия.

Продолжайте работать над собой

Как бы ни хотелось справиться с проблемой, прочитав пару статей, избавление от сожалений о прошлом — это не одномоментный процесс, а то, что требует времени и постоянной работы над собой. Не позволяйте себе «проваливаться» в гнетущие воспоминания, учитесь концентрироваться на настоящем, замечайте удивительные мелочи вокруг себя. И не забывайте праздновать свои маленькие победы, какими бы незначительными они ни казались. Это нормально, время от времени ощущать груз прошлого: просто не дайте ему перечеркнуть вашу жизнь — ведь она продолжается.

Научитесь прощать

Часто мы не можем жить настоящим, если затаили обиду. Вы можете провести годы, воображая альтернативные концовки для печальной истории, но сэкономите себе кучу времени, если сможете по-настоящему простить. Далеко не все прежние отношения стоит воскрешать, но дайте второй шанс обидчику и удивитесь, насколько ваши представления о нем не соответствуют реальности. Скорее всего, вы сможете понять мотивы человека или осознаете, что он вам более совершенно не интересен. Не цепляйтесь за образы прошлого — когда это возможно, стоит актуализировать информацию, тем самым решая проблему в настоящем.

При необходимости обратитесь за профессиональной помощью

Если груз прошлого омрачает даже простые радости жизни и из этого состояния вы не видите никакого выхода, важно обратиться к профессионалу. Имейте в виду, что, возможно, вам придется перебрать несколько специалистов, пока не найдете «своего», но он того стоит. Опытный психотерапевт станет вашим проводником через лабиринты прошлого и подскажет техники, с помощью которых вы сможете научиться жить здесь и сейчас. Помните, что обратиться к специалисту — не значит сдаться. Нужна смелость, чтобы довериться другому человеку и взять на себя ответственность за выход из психологического кризиса.