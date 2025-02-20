Психолог рассказал, какие стереотипы разрушают отношения

Многие стереотипы относительно отношений между женщинами и мужчинами давно устарели. Привычные для прошлых поколений идеи о ролях в семье постепенно теряют свою актуальность. Семейный и клинический психолог Олеся Покусаева рассказала, какие факторы успешных отношений важны в современном мире.

Она отметила, что одним из основных изменений является разрушение традиционных гендерных ролей. Долгие годы считалось, что мужчина — добытчик, а женщина — хранительница очага. По мнению психолога, эти стереотипы давно устарели.

«Это изменение отражает более глубокое понимание того, что партнерство в отношениях должно быть равноценным и взаимовыгодным», — отметила Покусаева.

Психолог напомнила, что раньше женщина рассматривала мужчину как единственный источник материального обеспечения, а сейчас дамы ожидают от мужчин участия и в домашнем хозяйстве, и в воспитании детей.

«По-прежнему некоторые представления о коммуникации между полами сохраняются. Например, о том, что мужчины не должны проявлять эмоции, в то время как женщинам приписывается повышенная эмоциональность», — рассказала психолог.

Покусаева убеждена, что успешные отношения требуют работы и взаимопонимания. Каждая пара формируется в уникальных условиях, где могут быть разные традиции и функции у каждого из партнеров. Важно, чтобы влюбленные в отношениях чувствовали себя комфортно и безопасно, сообщает Pravda.ru.

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