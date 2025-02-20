В ГД внесен проект о регулировании деятельности психологов

Депутаты от КПРФ внесли в Государственную Думу проект закона об основах регулирования психологической деятельности в России.

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Инициаторы во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым обратили внимание на растущую популярность психологических консультаций среди россиян, что привело к увеличению количества псевдопсихологов, коучей, тренеров личностного роста и других представителей "околопсихологической" сферы. Это вызвало необходимость создания критериев для работы в этой сфере, ведь неквалифицированная деятельность может нанести серьезный вред человеку, отметили депутаты.

Согласно законопроекту, работать в сфере психологии на территории РФ будут вправе граждане с профильным высшим образованием и отвечающие квалификационным требованиям. Либо это могут быть лица с высшим непрофильным образованием, но прошедшие профессиональную переподготовку по соответствующему профилю и подтвердившие свою квалификацию. При этом психологи будут обязаны проходить повышение квалификации не реже одного раза в пять лет.

Цель изменений - защитить население от потенциальных рисков, связанных с деятельностью неквалифицированных специалистов, и обеспечить высокое качество предоставляемых услуг. Закон вводит определения ключевых понятий, устанавливает требования к профессионалам, а также направлен на соблюдение конфиденциальности при оказании психологической помощи.

Кроме того, документ запрещает оказывать психологическую помощь при наличии судимости за ряд преступлений - в частности, против против половой неприкосновенности, против конституционного строя и безопасности государства, общественной безопасности.

Закон в случае принятия планируется ввести в силу с 1 марта 2026 года, однако некоторые положения относительно требований к психологам начнут действовать позже - в 2026 и 2030 годах.