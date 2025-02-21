Названы главные качества идеального руководителя

Россияне считают, что идеальный руководитель должен быть прогрессивным и современным, вести здоровый образ жизни и открыто общаться с коллегами. Это показал опрос (есть в распоряжении «Известий») премии в области построения сильных команд Team Awards.

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Респонденты считают, что начальник должен быть прогрессивным и современным (37%), вести здоровый образ жизни (34%) и открыто общаться с коллегами (16%). Наименьшее предпочтение подчиненные отдают консерваторам (10%) и одиночкам (6%). В топе личностных характеристик, которые подчиненные хотели бы видеть в идеальном руководителе, — честность (31%), справедливость (29%) и прямолинейность (28%).

«Идеальный руководитель должен соблюдать баланс в коммуникации с подчиненными. По данным нашего исследования, 38% линейных сотрудников хотели бы лично общаться с начальством. Только каждый четвертый уверен, что руководитель должен как можно меньше соприкасаться с подчиненными. При этом управленцам крайне важно быть вовлеченными в процессы своих сотрудников, обсуждать с ними ход работы, карьерные перспективы и принимать обратную связь», — сказал организатор премии Team Awards Константин Борисов.

Большинство опрошенных отмечают, что идеальный руководитель — это сотрудник, который делает работу наравне с остальными. Каждый пятый ассоциирует своих начальников с капитаном корабля, тренером (19%) и лидером спортивной команды (15%). Треть россиян отмечает, что босс должен опрятно и хорошо выглядеть, а каждый пятый уверен, что руководитель может одеваться так, как ему удобно, но в рамках приличия. Еще 19% считают, что начальник должен внешне быть на одном уровне с подчиненными (не выделяться и не выглядеть хуже).

Интересно, что россияне категорически не приемлют, когда руководитель угрожает им лишением заработной платы (30%), не берет на себя ответственность (28%) и повышает голос на подчиненных (27%).

Почти половина (46%) подчиненных считает, что в настоящее время их руководителю нет замены. Если бы в их компании проводились выборы на позицию руководителя, победил бы кандидат, который уже выполняет эти функции. При этом 43% опрошенных отмечают, что в их компании существует негласный лидер.

Треть опрошенных уверена, что их текущий руководитель соответствует критериям идеального начальника на 20–40%. Еще у четверти респондентов действующий руководитель оказался ближе к идеалу и соответствует ему на 40–60%. Свыше трети опрошенных (38%) уверены, что на эту должность есть более подходящие кандидаты с сильными управленческими качествами.