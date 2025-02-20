Отец-одиночка — когда у вас не получится построить с ним отношения

Когда он — отец-одиночка: вступать ли в отношения с мужчиной, у которого есть ребенок
К сожалению, для многих ищущих партнера для отношений, дети от предыдущих браков являются своего рода «красным флагом». Касается эта тенденция не только мужчин, которые предвзято относятся к «разведенкам с прицепом», но и и женщин, которые в ходе знакомства узнают, что кавалер не совсем свободен и в одиночку воспитывает чадо от бывшей избранницы. Психолог Вероника Ахметова поделилась мнением по поводу перспектив создания семьи при подобных обстоятельствах.
Она уверена, что отношениям мешают не столько «неродные» дети, сколько неготовность женщины принимать и спокойно воспринимать ситуацию. Если сама мысль о том, что кавалер постоянно будет уделять внимание своему отпрыску, вызывает отторжение — лучше сразу прервать общение. Едва ли из него выйдет крепкий союз.
Вам не по пути
Психолог перечислила и другие случаи, когда в брак с отцом-одиночкой вступать не следует. Если девушка еще молодая и пока не познала счастья материнства на собственном опыте, она вряд ли сумеет проникнуться теплыми чувствами к чужому ребенку. К тому же от женщины, которую когда-то любил ее избранник.
Даже если она возьмет на себя эту ношу, сложностей избежать не получится, особенно в первое время.
«Когда нет опыта общения с детьми, их воспитания, это может негативно повлиять на отношения с будущим мужем, уже состоявшимся родителем. Мужчина может быть не согласен с какими-то моментами. В этом случае разные взгляды на воспитание будут становиться причиной ссор и скандалов».
Ребенок — это надолго, и его нужно обеспечивать. Медицинское обслуживание, образование, новая одежда будут регулярно забирать львиную долю семейного бюджета. А нынешние женщины не всегда готовы к такому раскладу. Если хочется купаться в романтике, дорогих подарках и внимании, то отец-одиночка вряд ли вам подойдет.
«Дети будут у него на первом месте. Он будет заниматься ими в первую очередь. Они требуют внимания, заботы. Ну и женщина может просто ревновать. А вопросы в духе: "Ты думаешь только о детях?" вызовут, скорее всего, негативную реакцию. Потому что это абсолютно нормально и логично, что мужчина думает о своих детях», — говорит эксперт.
Если ребенок уже взрослый, то с одной стороны это несколько облегчит положение. После 15 лет подростки обычно не требуют столько внимания, сколько в детстве. Но и тут есть подводные камни. Пубертатный период — очень непредсказуемый. Ребенок может попросту не принять мачеху, взбунтоваться, начать строить козни. И найти подход при заведомо негативном настрое не сможет даже очень терпеливая и мудрая женщина.
Когда ребенок — не помеха
Ахметова советует не ставить крест на отношениях с понравившимся мужчиной только из-за ребенка. Попробовать стоит в любом случае. А вдруг вопреки страхам и стереотипам у вас все сложится наилучшим образом. Крепкий союз наиболее вероятен, если у женщины за плечами тоже есть брак или отношения, ну и ребенок, который после развода живет с ней. Идеально, если ваше чадо и ребенок избранника — погодки или одногодки. С большой долей вероятности они найдут общий язык, а это только укрепит семью.
Бывает и так, что женщина долго мечтала о собственном ребенке, но не сложилось. Да и детородный возраст уже остался позади. А тут судьба предоставила шанс реализовать материнский инстинкт. И неважно, что это чужой сын или дочка.
«Но, опять же, это требует достаточно хорошего чувства такта, умения общаться с детьми, не давить и стать для них не мамой, но, скажем так, близким значимым взрослым, который желает добра. То есть, это такая чуть больше дружба, чуть больше тепла и заботы, зачастую, чем о собственных детях», — напоминает психолог.
Увидев, насколько ребенок проникся к избраннице, мужчина будет только сильнее ценить ее и стараться делать все возможное для укрепления семьи.