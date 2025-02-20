Отец-одиночка — когда у вас не получится построить с ним отношения

К сожалению, для многих ищущих партнера для отношений, дети от предыдущих браков являются своего рода «красным флагом». Касается эта тенденция не только мужчин, которые предвзято относятся к «разведенкам с прицепом», но и и женщин, которые в ходе знакомства узнают, что кавалер не совсем свободен и в одиночку воспитывает чадо от бывшей избранницы. Психолог Вероника Ахметова поделилась мнением по поводу перспектив создания семьи при подобных обстоятельствах.

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Она уверена, что отношениям мешают не столько «неродные» дети, сколько неготовность женщины принимать и спокойно воспринимать ситуацию. Если сама мысль о том, что кавалер постоянно будет уделять внимание своему отпрыску, вызывает отторжение — лучше сразу прервать общение. Едва ли из него выйдет крепкий союз.

Вам не по пути

Психолог перечислила и другие случаи, когда в брак с отцом-одиночкой вступать не следует. Если девушка еще молодая и пока не познала счастья материнства на собственном опыте, она вряд ли сумеет проникнуться теплыми чувствами к чужому ребенку. К тому же от женщины, которую когда-то любил ее избранник.

Даже если она возьмет на себя эту ношу, сложностей избежать не получится, особенно в первое время.

«Когда нет опыта общения с детьми, их воспитания, это может негативно повлиять на отношения с будущим мужем, уже состоявшимся родителем. Мужчина может быть не согласен с какими-то моментами. В этом случае разные взгляды на воспитание будут становиться причиной ссор и скандалов».

Ребенок — это надолго, и его нужно обеспечивать. Медицинское обслуживание, образование, новая одежда будут регулярно забирать львиную долю семейного бюджета. А нынешние женщины не всегда готовы к такому раскладу. Если хочется купаться в романтике, дорогих подарках и внимании, то отец-одиночка вряд ли вам подойдет.

«Дети будут у него на первом месте. Он будет заниматься ими в первую очередь. Они требуют внимания, заботы. Ну и женщина может просто ревновать. А вопросы в духе: "Ты думаешь только о детях?" вызовут, скорее всего, негативную реакцию. Потому что это абсолютно нормально и логично, что мужчина думает о своих детях», — говорит эксперт.

Если ребенок уже взрослый, то с одной стороны это несколько облегчит положение. После 15 лет подростки обычно не требуют столько внимания, сколько в детстве. Но и тут есть подводные камни. Пубертатный период — очень непредсказуемый. Ребенок может попросту не принять мачеху, взбунтоваться, начать строить козни. И найти подход при заведомо негативном настрое не сможет даже очень терпеливая и мудрая женщина.

Когда ребенок — не помеха

Ахметова советует не ставить крест на отношениях с понравившимся мужчиной только из-за ребенка. Попробовать стоит в любом случае. А вдруг вопреки страхам и стереотипам у вас все сложится наилучшим образом. Крепкий союз наиболее вероятен, если у женщины за плечами тоже есть брак или отношения, ну и ребенок, который после развода живет с ней. Идеально, если ваше чадо и ребенок избранника — погодки или одногодки. С большой долей вероятности они найдут общий язык, а это только укрепит семью.

Бывает и так, что женщина долго мечтала о собственном ребенке, но не сложилось. Да и детородный возраст уже остался позади. А тут судьба предоставила шанс реализовать материнский инстинкт. И неважно, что это чужой сын или дочка.

«Но, опять же, это требует достаточно хорошего чувства такта, умения общаться с детьми, не давить и стать для них не мамой, но, скажем так, близким значимым взрослым, который желает добра. То есть, это такая чуть больше дружба, чуть больше тепла и заботы, зачастую, чем о собственных детях», — напоминает психолог.

Увидев, насколько ребенок проникся к избраннице, мужчина будет только сильнее ценить ее и стараться делать все возможное для укрепления семьи.