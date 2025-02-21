Мужчинам и женщинам раскрыли главные опасности долгого отсутствия секса

Длительное воздержание от секса может не только навредить здоровью, но и ускорить старение, предупредил уролог и хирург Ильнур Аглиуллин. Его слова передает информационное агентство «Кулик».

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Аглиуллин подчеркнул, что регулярная интимная жизнь — это основной фактор сохранения молодости и здоровья. Врач предупредил, что продолжительный отказ от секса ускоряет старение и наступление климакса у женщин. Это происходит из-за замедления работы яичников, гормонального сбоя и нарушений метаболизма.

Также из-за длительного воздержания у женщин развиваются нарушения сна, ухудшается состояние ногтей, волос, зубов и костей, а кожа сохнет и покрывается морщинами, добавил уролог.

Мужчинами же, по словам Аглиуллина, отсутствие интимной жизни грозит раздражительностью, преждевременной эякуляцией, снижением активности сперматозоидов и уменьшением частоты спонтанных эрекций.

Ранее мужчины, вынужденные на много лет не по своей воле отказаться от секса, рассказали о причинах целибата. Многим пользователям здоровую интимную жизнь поломала пандемия коронавируса.