Названы возможные причины лени

У некоторых людей при мыслях о работе может начать болеть голова. Психолог Майя Голубева объяснила причины лени и предложила эффективные стратегии для повышения мотивации.

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«Лень — это не просто отсутствие желания работать, это сложный психологический феномен, который может быть вызван различными факторами», — объяснила она.

Причиной может являться отсутствие мотивации. Так происходит, если работа неинтересна, не приносит удовольствия или не соответствует ценностям человека. Отсюда рождаются апатия и нежелание приступать к своим обязанностям.

По словам Голубевой, не стоит списывать со счетов хронические стрессы, перегрузки на работе и отсутствие отдыха. Это приводит не только к физическому, но и эмоциональному истощению, что проявляется в виде лени и апатии.

Эксперт указала, что страх совершить ошибку и необоснованная критика со стороны начальника могут парализовать работника и спровоцировать откладывание дел на потом. Если сотрудник не понимает, зачем он выполняет свои обязанности, то у него падает мотивация.

«Неумение планировать свое время, расставлять приоритеты и решать задачи приводит к хаосу и перегрузке, что также вызывает лень. Некоторые заболевания, такие как депрессия, анемия или гипотиреоз, могут вызывать хроническую усталость и апатию», — добавила психолог.

Чтобы разобраться с ленью и побороть ее, необходимо задать вопрос, зачем человеку нужна эта работа, что она дает, и какие цели сотрудник преследует. В этом вопросе также могут помочь сон и правильное питание. Голубева отметила, что нельзя игнорировать перерывы в рабочее время, чтобы не допустить выгорания.

«Лень — это сигнал о том, что в вашей жизни что-то происходит не так. Прислушайтесь к себе, определите причину лени и примите меры. Помните, что работа должна приносить пользу и быть частью вашей полноценной и счастливой жизни», — заключила психолог в беседе с RuNews24.ru.

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