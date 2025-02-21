Эксперт рассказала, с кем чаще изменяют мужчины и женщины в России

Мужчины чаще изменяют своим партнерам с коллегами и замужними женщинами, а женщины с друзьями, давними знакомыми и соседями по квартире или даче, рассказала «Газете.Ru» психолог, сексолог, член Ассоциации сексологов России Ольга Карпова.

«Мужчины чаще всего совершают измену с теми, кого они знают, включая коллег, подруг или знакомых. А вот женщины имеют тенденцию к формированию эмоциональных связей, часто изменяя с людьми, способными удовлетворить их эмоциональные потребности, такими как давние знакомые или друзья. В обоих случаях измены часто возникают на фоне неудовлетворенности в текущих отношениях или нехватки тех аспектов, которые были бы важны для партнеров», — отметила сексолог.

По словам Ольги Карповой, женщины чаще изменяют на отдыхе, а также с соседями по дому, квартире и даче. Мужчины же более склонны к служебным романам и изменам с замужними женщинами.