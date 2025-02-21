Психолог объяснила, почему мужчины быстрее женщин признаются в любви

Мужчины признаются в любви быстрее, чем женщины, из-за высокого уровня дофамина. Об этом «Радио 1» рассказала психолог Мария Медведева, комментируя результаты соответствующего исследования.

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«Гормонное удовольствие у влюбленных мужчин считается выше, чем у женщин. И мужчина традиционно берет на себя инициативу — это такая позиция мужественная, чтобы сказать первому. Хотя есть мнение, что мужчины быстрее влюбляются, а женщины дольше присматриваются, анализируют, надежный ли партнер», — отметила психолог.

Согласно исследованию, мужчинам также тяжелее пережить расставание с партнером. Медведева пояснила, что женщинам в этом плане легче, потому что они могут окружить себя ежедневными заботами или попросить поддержки у близких.

Результаты опроса маркетплейса «Выберу.ру», имеющиеся в распоряжении «Газеты.Ru», до этого показали, что почти каждый пятнадцатый россиянин – 7% — использует нейросети для генерирования признаний в любви, текстов публичных выступлений и «антикризисных» речей перед разговором с начальством или негативно настроенной аудиторией.