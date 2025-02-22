Психолог объяснила, какие люди склонны к сезонным депрессиям

Кризисный психолог Виктория Хахонина рассказала, что с сезонной депрессией в осенне-зимний период чаще всего сталкиваются люди, генетически предрасположенные к эмоциональным расстройствам, а также те, у кого высокая тревожность или посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

В зимнее время из-за недостатка солнечного света у некоторых ухудшается самочувствие и происходит сбой в работе нейромедиаторов — веществ, благодаря которым нервная система общается внутри себя, объяснила она в беседе с ИА «Пенза-Пресс».

Распространёнными признаками сезонной депрессии можно назвать упадок сил, нежелание заниматься любимыми делами, отсутствие аппетита, нарушение сна, проблемы с желудочно-кишечным трактом, сказала Хахонина.

«Диагностировать депрессию можно сразу, но с такими пациентами нужно быть аккуратными и очень осторожно перенаправить их к врачу. Для постановки диагноза нужен именно психотерапевт или психиатр», — добавила она.

Ранее врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая дала рекомендации, как избежать стресса и не впасть в депрессию в конце февраля.