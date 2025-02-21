Как отличить хорошего психолога от самозванца

В Госдуме предложили ввести обязательную аккредитацию практикующих психологов. По мнению вице-спикера Бориса Чернышова, такая мера позволит снизить число неквалифицированных специалистов без профильного образования и повысить доверие общества к профессии. «Вечерняя Москва» обсудила с психологом Романом Цветковым, как отличить профессионала от самозванца.

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Психолог и самозванец: в чем разница

По мнению эксперта, когда человек, именующий себя психологом, навязывает другому собственную призму восприятия, возникает искажение реальности. Это создает ложные представления о человеческих взаимодействиях и о психологии в целом.

Главная проблема заключается в том, что такие «эксперты» выдают личные выводы за неопровержимые и общепринятые факты, что как раз и делает их псевдопсихологами. К сожалению, далеко не все подобные уловки разоблачаются вовремя, принося проблемы тем, кому действительно нужна помощь специалиста, — пояснил Цветков.

Как работает псевдопсихология

Как объяснил собеседник «ВМ», в основном псевдопсихология опирается на стереотипные убеждения и упрощения, избегая концентрации на индивидуальности каждого человека, что является одним из фундаментальных моментов.

Вместо того чтобы применять научные техники и методы, псевдопсихолог делает упор на манипуляции с целью привлечения внимания аудитории и возникновения доверия к себе. В результате подобных действий происходит как неправильное понимание основ психологии, так и причинение вреда тем, кто нуждается в профессиональной рекомендации, — подчеркнул психолог.

На чем должна строиться настоящая психология

Настоящая психология строится на исследованиях, фактических доказательствах и индивидуальном подходе к каждому человеку, обращающемуся к психологу со своим запросом. Эксперт обязательно должен иметь соответствующее образование, практический опыт, учитывать уникальность каждого клиента с его ситуацией.

Кроме того, специалист не должен быть эмоционально вовлечен в проблемы клиента:

Обращать внимание нужно и на то, что настоящий психолог никогда не делится личными измышлениями, не проявляет эмоций относительно услышанного. Он остается наблюдателем и никогда не войдет в игру, которая может сложиться между ним и другим человеком. Если же тот, кто называет себя психологом, находится в эмоциональном напряжении, то это значит, что он проживает ситуацию с клиентом, что говорит о его непрофессионализме. Такой псевдопсихолог никогда не поможет разобраться в сложившихся обстоятельствах.

Цветков добавил, что настоящий психолог при поиске решений использует только научные методики, а не призму, через которую смотрит на мир.

Восприятие эксперта никогда не должно заменять научного подхода. Нельзя доверять тем, кто выдает рекомендации на основе своего личного опыта, эмоций и наблюдений из жизни. В идеальной ситуации необходимо всегда проверять квалификацию выбранного специалиста, а только потом доверять ему свои проблемы и переживания. Псевдопсихологи могут нести серьезную угрозу эмоциональному здоровью остальных людей, поэтому их нужно разоблачать, — заключил эксперт.

Найти компетентного специалиста непросто. Даже наличие диплома о высшем образовании не говорит о том, что это хороший и этичный эксперт. На что обращать внимание, чтобы найти «своего» психолога, — в материале «Вечерней Москвы».