Тина Канделаки призвала мужчин тщательнее выбирать жен

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки в Telegram-канале обратилась к российским мужчинам с просьбой не жениться на глупых женщинах. Она объяснила это тем, что рядом с такой супругой ее партнер неизбежно деградирует.

Мужчины, не женитесь на тупых женщинах, потому что от них вы тоже тупеете. Понимаете? Это какая-то катастрофа. <…> Не тупите, пожалуйста, как можно дольше. А если уже женились на тупой, ну хотя бы образовывайте ее, — заявила она.

Канделаки призналась, что по этой причине разочаровалась во многих мужчинах. По ее словам, они резко отупели после женитьбы.

Ранее Канделаки пошутила над режиссером Сариком Андреасяном, лишившимся прав на полтора года из-за вождения в состоянии опьянения, и подарила ему карту «Тройка». Ведущая назвала московский транспорт самым чистым и надежным в мире.

До этого Канделаки оценила работу шоумена Гарика Харламова на посту продюсера шоу Comedy Club словами «прощай, Comedy». По ее словам, юморист предложил огромное количество новых идей. Ведущая опубликовала видеосообщение, в котором рассказала об инициативах Харламова.